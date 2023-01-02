Все могилы имеют две характерные черты.

На Кубани обнаружили кладбище наемников частной военной компании "Вагнер". Чуть ли не каждый день могил становится больше.

Как сообщает Телеграм-канал Sota, кладбище "вагнеровцев" спрятали от посторонних глаз в станице "Бакинской".

На кадрах видно, что ликвидированных наемников хоронят на закрытой территории. На кладбище уже более сотни могил. Количество увеличивается чуть ли не ежедневно.

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Характерное отличие всех могил "вагнеровцев" - отсутствие фотографий и венок с желтой пятиконечной звездой по центру.

Как ВСУ "минусуют" ЧВК "Вагнер": последние новости

Наемники ЧВК "Вагнер" активно штурмуют Бахмут. Только за прошедшие сутки ВСУ "задвухсотили" более 170 оккупантов под Бахмутом. Еще около 200 россиян получили ранения.

Кроме того, главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками. Роспропаганда подала это как чествование памяти "героев".

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