Роспропаганда подала это как "чествование памяти героев".

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками. Роспропаганда подала это как чествование памятей "героев".

На кадрах с места, где хранят тела минуснутых боевиков, видно, что Пригожин прошелся мимо тел, демонстративно перекрестился и выдал, что контракт ликвидированных оккупантов "истек".

"Их контракт закончился. Поедут домой через неделю", — заявил Пригожин.

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Позируя на фоне огромной кучи тел "вагнеровцев" в черных пакетах, Пригожин заявил, что их "с уважением" положат в цинк и отправят домой.

Впоследствии Пригожин понаблюдал, как двое "вагнеровцев" выгружают "двухсотых" и во время этого занятия поздравил их с Новым годом.

"Вагнер" на войне против Украины

Несколько месяцев продолжается вражеский штурм Бахмута. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что наступление на Бахмут возглавляет ЧВК "Вагнер". Пригожин бросает своих наемников "на мясо". Поле боя покрыто телами захватчиков.

По данным аналитиков ISW, силы россиян на Бахмутском направлении уже истощены, а потому события могут приближаться к кульминации.

В ВСУ подтвердили, что оккупационные войска РФ после активных боевых действий на Бахмутском направлении требуют оперативной паузы однако руководство России не позволит своей армии этого сделать.

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