Оккупанта закрыли в тюрьму на 25 лет за убийства и покушения.

Украинские воины "минуснули" еще одного зэка -"вагнеровца". В черном пакете домой вернулся лидер организованной преступной группировки киллеров из Саратовской области Андрей Бережных. В 2012 году он загремел за решетку на 25 лет.

Как сообщают российские правозащитный портал Gulagu.net и Telegram-канал ВЧК-ОГПУ на счету Бережных 7 убийств и 10 покушений на убийство. В колонии его завербовал владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"ВЧК-ОГПУ стало известно о гибели на территории Украины лидера ОПГ киллеров из Саратовской области, приговоренного к 25 годам заключения. Уже в колонии он был завербован в ЧВК "Вагнер" и отправлен в зону СВО на территорию Украины. Там он участвовал в боевых действиях и был убит", – пишет канал.

Андрей Бережных (сменил фамилию на Бородич) организовал целую организованную преступную группировку, которая занималась террором предпринимателей российского Балаково с середины 1990-х годов. ОПГ Бережных устраняла конкурентов, а также убивала "из мести и личных неприязненных отношений". Киллеры имели на вооружениии автоматы Калашникова, пистолеты, гранатомет, охотничьи ружья, гранаты и взрывчатку.

Участникам ОПГ инкриминировали убийство 7 человек, покушение на убийство 10 человек, причинение вреда имуществу потерпевших в сумме почти 489,5 тыс. рублей. Первые три доказанных убийства Бережных совершил еще в 1994 году.

В январе 2011 года киллера задержали, а через год упекли на решетку на 25 лет, хотя прокуратура просила для него пожизненное. Впрочем, Бережных с легкостью вышел из колонии, подписав контракт с ЧВК "Вагнер".

"Родным сообщили о смерти преступника в стандартной форме, что Бережных пал смертью храбрых в бою", – добавляет канал.

ВСУ "минусуют" ЧВК Пригожина: главные новости

Наемники ЧВК "Вагнер" активно штурмуют крепость Бахмут, но несут огромные потери, хоть и не признают это. Окрестности города засыпаны трупами "вагнеровцев".

Недавно главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками. Роспропаганда подала это как чествование памяти "героев".

Несмотря на то, что Россия скрывает реальные потери, на Кубани обнаружили кладбище наемников частной военной компании "Вагнер". Чуть ли не каждый день могил становится больше.

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