Сегодня глава Минобороны РФ приехал с визитом в Минск и провел встречу с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу окончательно "надавил" на Беларусь и в рамках своего сегодняшнего визита в Минск подписал документы, определяющие порядок хранения российского ядерного оружия в РБ.

Это произошло во время встречи Шойгу с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, пишет Беларускі Гаюн. По данным мониторинговой группы, стороны обговорили вопросы военно-технического сотрудничества государства, а также подписали документы "о ядерке".

"В ходе встречи были подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории РБ", - пишет Гаюн.

При этом "Настоящее время" уточняет, что Шойгу во время встречи акцентировал, что решение о применении и контроле ядерного оружия будет оставаться за Россией.

"Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной",- подчеркнул он.

В свою очередь Хренин упомянул, что РБ согласилась разместить на своей территории нестратегическое ядерное оружие в ответ на "агрессивную политику недружественных стран".

Ранее РФ и Беларусь согласовали совместное строительство ядерного хранилища, которое должно было завершиться в РБ до 1 июля 2023 года. Тогда российский лидер Путин заявил, что Москва также разместила в Беларуси 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

Размещение "ядерки" РФ В Беларуси - главное

Напомним, что 25 марта лидер РФ Владимир Путин сообщил, что передал своему политическому соратнику Александру Лукашенко один ОТРК "Искандер" (потенциальный носитель ядерного оружия).

Вслед за этим министр обороны Беларуси Хренин заявил, что страна начала подготовку площадок для размещения тактического ядерного оружия.

17 мая постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков указал, что пока что в практическом смысле план размещения российского тактического оружия в Беларуси Путин и Лукашенко не реализовали.

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