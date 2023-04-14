Виктор Хренин похвастался, что Москва передала Минску комплекс "Искандер".

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Минск готов разместить в стране стратегическое ядерное оружие. Он заверил, что соответствующие площадки уже готовят.

"Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг", - цитирует Хренина пропагандистское агентство Белта.

При этом он пригрозил, что "на силу будут отвечать только силой". По его словам, Беларусь подготовила технику, самолеты, "способные нести ядерные боеприпасы", а также получила от России комплекс "Искандер", "способный применять ракеты с ядерными боеголовками".

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Ядерное оружие в Беларуси - что известно

Президент РФ Владимир Путин объявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. В связи с этим Киев призвал созвать заседание Совета безопасности ООН.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов сомневается, что Путину позволят разместить ядерное оружие в Беларуси. В то же время Китай высказался против такого варианта развития событий, что может быть решающим фактором для Москвы.

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