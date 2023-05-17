В Беларуси пока не разместили тактическое ядерное оружие, которое планирует предоставить Российская Федерация. Пока никаких практических шагов для этого сделано не было.
"Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь – прежде всего это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано по этому поводу", - сказал заявил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков во время дебатов в ООН.
По словам Рыбакова, если какое-либо решение в этой сфере будет принято, это будет "решение правительства Беларуси, а не любого другого государства".
Ядерное оружие в Беларуси - что известно
Как ранее сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин объявил о размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что соответствующие площадки уже готовят.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сомневается, что Путину позволят разместить ядерное оружие в Беларуси, поскольку, Лукашенко якобы понимает всю опасность подобных действий.
По словам президента Владимира Зеленского, соответствующее решение России гласит о неудачной встрече Путина с лидером Китая Си Цзиньпином, а также о полной потере какой-либо субъектности Александром Лукашенко.
В ВСУ уже заявили, что тактическое ядерное оружие, которое Россия может предоставить Беларуси, возможно уничтожить привычными средствами. В том числе и по правилам конвенционной войны.