1 июля закончится строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси.

Президент государства-агрессора Владимир Путин подтвердил передачу Лукашенко одного ОТРК "Искандер" - потенциальных носителей ядерного оружия.

В интервью пропагандистскому "Россия 24" Путин аргументировал это тем, что так делают США и их союзники.

"Мы в принципе делаем все, что они (Запад) делали десятилетиями. Они имеют (носители ядерного оружия в определенных странах, готовят экипажи к этим носителям. Именно это мы собираемся делать, именно об этом Александр Григориевич попросил", - заявил Путин.

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Он добавил, что 1 июля закончится строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси. По словам Путина, Россия разместила в Беларуси 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

Искандеры в Беларуси - что известно

К слову, в конце марта 2022 года, через месяц после начала полномасштабной войны в Украине, Генштаб ВСУ сообщал, что фиксируется подвоз российских ракет к "Искандерам" на территорию Беларуси.

"Искандеры" размещены на территории Беларуси по крайней мере с декабря 2022 года, но их использовали российские войска. Правда, в январе этого года МО Беларуси заявило, что может их "автономно использовать".

"Искандеры" были предметом торгов во время переговоров Лукашенко и Путина. Российский президент давит на своего друга-диктатора, чтобы тот тоже вмешался своей армией в российско-украинскую войну.

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