Несколько месяцев назад оккупанты решил, что он должен убивать украинцев, но на войне нашел свою смерть.

В Украине ликвидировано 45 летнего Александра Бочарова - отца шестерых детей, атамана хутора Каменный Даниловского района Волгоградской области РФ.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, оккупант ликвидирован 19 января. Он "зажмурился" вместе с группой, когда они возвращались с задания. По данным эксперта, оккупанта "задвухсотила" украинская артиллерия.

В казачьем обществе станицы Островской из Бочарова сделали настоящего "героя"-добровольца. Он якобы с 24 февраля, "сначала молчал-молчал", а в ноябре почувствовал себя "патриотом".

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"Говорит: "Бать, я пойду добровольцем" А у него шестеро ребятишек. Я ему говорю: "Ты понимаешь, что там можно голову сложить? На что он мне ответил - Надо же кому - то идти", - вспомнил один из товарищей "зажмуренного" россиянина.

Потери оккупантов: актуальные данные

Украинские воины за сутки уничтожили еще более 900 российских оккупантов потери русских в Украине пересекли новую "красную линию". Общие боевые потери врага с 24 февраля до 1 февраля среди личного состава ориентировочно составили около 128 тыс. 420 (+920 за сутки) человек.

Недавно стало известно, что на войне в Украине ликвидирован российский "боевой поп" из РПЦ Александра Караулова вместе с целой пачкой других оккупантов во время эвакуации "трехсотых". Кроме того, уничтожен очередной "боевой поп", благословлявший российских солдат на убийство украинцев.

В российских соцсетях докладывают о ликвидации интересных персон. Например, так стало известно об уничтожении на войне серийного убийцы, воевавший в составе "вагнеровцев".

В боях "откобзонено" также бойца отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "Терминатором", а еще известного десантника с сирийским опытом - героя русских сказок".

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