В Киеве сотни домов останутся без тепла как минимум до конца зимы, - эксперт

По словам Олега Попенко, в сотнях домов в Киеве не слили воду из систем отопления.

По меньшей мере в нескольких сотнях домов в Киеве порвало трубы из-за того, что коммунальные службы не слили воду из их систем отопления.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Это означает, что восстановить отопление в таких домах можно будет только после проведения капитального ремонта.

"По моей информации, в Киеве как минимум несколько сотен многоквартирных домов, где не сливали воду... По разным причинам, кто-то самостоятельно отказался, кто-то не знал, и далеко не все дома выдержали", – отметил эксперт.

Попенко спрогнозировал, что для восстановления отопления в таких домах потребуется как минимум несколько месяцев.

"К сожалению, власти в Киеве полностью сорвали и провалили подготовку, контроль и все организационные меры до и после ударов российскими ракетами и шахедами по обеспечению сохранности систем жизнедеятельности", – констатировал он.

Атака РФ на Киев частично оставила столицу без тепла

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 января Россия массированно атаковала дронами и ракетами Киев. В результате атаки есть погибшие, а часть столицы осталась без отопления.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что без тепла в столице остаются еще почти 800 домов, в частности в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов.

Как сообщал народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк, в столице до сих пор не удалось починить крупнейшие теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивали большинство киевлян теплом и светом.

