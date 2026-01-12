Завтра в Украине будут отключать свет: какими будут графики 13 января

Причиной введения ограничительных мер являются последствия российских атак на энергообъекты.

Завтра, 13 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Причиной введения ограничительных мер традиционно являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу в "Укрэнерго" советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.

Также в "Укрэнерго" призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Напомним, что самая сложная ситуация с электричеством в Украине остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности в Бориспольском и Броварском районах. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, в наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, температур ниже -10°C, обледенения оборудования и линий электропередач.

В понедельник, 12 января, после обеда во всем Киеве были применены экстренные отключения. Вынужденный шаг энергетиков связан с недавним обстрелом столицы в ночь на 9 января, который наложился на резкое похолодание и серьезное ухудшение погодных условий.

В результате атаки все это время, с пятницы включительно, на левом берегу Киева, а также частично в Голосеевском и Печерском районах города действовали аварийные отключения.

