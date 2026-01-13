Нужно найти трех коз среди оленей за 11 секунд: очень сложная оптическая иллюзия

Это хороший тренажер для глаз и мозга.

Оптические иллюзии пользуются большой популярностью среди пользователей Сети. Такие головоломки требуют разных подходов.

Регулярное решение подобных задач помогает улучшить память, навыки наблюдения, логическое мышление и т. д. Это также хороший тренажер для ваших глаз. УНИАН подготовил для вас новый сложный вызов.

Ниже вы увидите изображение с оленями. Где-то среди них мы спрятали трех коз, и вам нужно их найти.

Времени на поиск будет мало. Ответ нужно дать всего за 11 секунд, поэтому советуем не отвлекаться на посторонние вещи.

Сложность заключается не только в ограничении по времени, но и в том, что само изображение – в коричневых тонах. Это мешает быстро обработать информацию и выделить коз среди оленей.

Готовы ли вы показать, на что способны? Тогда начинаем.

Для удобства можете установить таймер. Чтобы все было честно, не увеличивайте изображение во время поиска.

Что ж, время истекло. Смогли ли вы найти всех трех коз? Если вы справились за 11 секунд, у вас действительно очень острое зрение. Вы умеете замечать главное в общей картине, а ваш мозг очень быстро обрабатывает визуальную информацию.

Ответ на головоломку:

