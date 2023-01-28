О ликвидации оккупанта стало известно с пропагандистских плакатов.

Украинские воины продолжают уверенно уничтожать "вторую армию мира". На этот раз стало известно, что ВСУ ликвидировали российского майора Олега Горбенко, занимавшего высокую должность в одном из батальонов.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", оккупанта "прикопали по-тихому", ведь о ликвидации оккупанта стало известно из пропагандистских плакатов.

"Начальника штаба 674 отдельного батальона связи майора Олега Горбенко по традиции прикопали по-тихому. Детская мечта о деде на палке сбылась", - прокомментировал "Штирлиц".

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Потери РФ в Украине - актуальные данные

28 января перечень мертвых захватчиков пополнился еще 800 телами. Всего потери России в войне против Украины выросли до 125 510.

В российских соцсетях докладывают о ликвидации интересных персон. Например, так стало известно об уничтожении на войне серийного убийцы, воевавший в составе "вагнеровцев".

Кроме того, уничтожен очередной "боевой поп", благословлявший российских солдат на убийство украинцев.

В боях "откобзонено" также бойца отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "Терминатором", а еще известно - десантника с сирийским опытом - героя русских сказок".

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