Православный праздник сегодня в народе называют Ермилов день.

13 января согласно новому календарю украинской православной церкви вспоминают двух мучеников - Ермила и Стратоника Сингидонских, которые жили в III-IV веках. Об истории святых, традициях, народных приметах и запретах дня, а также какой сегодня праздник церковный по старому стилю, рассказываем далее.

Православный праздник сегодня по новому стилю

13 января в православной церкви чтят мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских, пострадавших за веру во Христа (день их памяти по старому стилю - 26 января). Святые жили в городе Сингидон, на месте современного Белграда. Ермил служил диаконом и проповедовал христианство, за что и попал в тюрьму. Там ему угрожали и пытали, но так и не смогли заставить отказаться от веры. Когда палачи поняли, что сломить Ермила не удастся, то бросили его в воды Дуная.

Вслед за Ермилом пострадал и его близкий друг Стратоник, который был тюремным стражником. Он не смог выдержать страданий товарища и привлек внимание других стражников. Тогда Стратоник исповедал христианскую веру и его, следом за Ермилом, бросили в Дунай.

Кого еще почитают сегодня по новому стилю: мученика Петра Анийского и преподобного Якова, епископа Низибийского.

Какой православный праздник сегодня в старом церковном календаре

По юлианскому (староцерковному) календарю в этот день вспоминают святителя Петра Могилу - митрополита Киевского и Галицкого, а также преподобную Меланию - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

О чем просят в молитвах 13 января, традиции и что сегодня нельзя делать

В этот день в молитвах к мученикам Ермилу и Стратонику просят духовной стойкости, мудрости и сил, чтобы преодолеть испытания, которые посылает жизнь.

В народе день прозвали Ермилов и рекомендуют провести его дома, избегая дальних поездок, так как обычно в это время начинаются сильные морозы.

Особое внимание в Ермилов день нужно уделить кошкам и собакам. В народе верят, что кошка обладает защитной и целительной силой. В старину, если в доме был больной, его сажали на то место, где чаще всего лежит кошка - якобы так человек скорее выздоровеет. Также считается, что если кошка ненадолго полежит в детской колыбели, то отгонит нечистую силу, а ребенок будет лучше спать.

Есть в этот день и еще одна особая примета: считается, что сегодня обязательно нужно помочь кому-то семь раз - тогда человеку простится семь грехов.

13 января отмечают также необычный праздник - Старый Новый год, или Новый год по старому стилю. Интересно, что приметы у праздника такие же, как и в Новый год: встречать его нужно за красиво накрытым и щедрым столом и в хорошем настроении - тогда весь год будет счастливым и щедрым. У тех, кто в этот день отмечает Щедрый вечер по старому стилю, на столе обязательно стоит щедрая кутья.

Также, если встретишь праздник в новой одежде - весь год будешь хорошо одеваться, а получить деньги в этот день считается предвестием большой прибыли.

В церковный праздник 13 января церковь не одобряет лень, жадность, месть и отказ в помощи. Не следует ссориться, сквернословить, завидовать, обижать кого-либо.

В народе в этот день строго-настрого запрещено причинять вред животным, особенно кошкам - согласно легенде, во время заточения мученика Ермила утешала кошка, которая помогла ему перенести страдания. Поэтому святого считают покровителем кошек, а обида животного - это тяжкий проступок, сулящий беды.

Сегодня нельзя отдавать деньги - это сулит убытки, пересчитывать мелочь тоже не рекомендуется - к слезам.

Приметы 13 января

По приметам дня можно судить о погоде в скором времени, а также о том, каким будет лето:

день выдался теплым - лето тоже таким будет;

иней на деревьях - к урожаю зерна и меда;

вокруг луны ночью туманный ореол - жди метель;

синица щебечет возле окна - весна придет рано.

Также наблюдают в этот день и за поведением кошек, которые также были в некотором роде "синоптиками": кошка лижет лапки - день будет ясным и солнечным, катается по полу - жди оттепель, трется спиной о стену - к ненастью, а если умывается - жди гостей.

