Почему она вам не отвечает: 4 привычки в переписке, которые отталкивают женщин

Одной из проблем являются однословные ответы.

Текстовые сообщения давно стали неотъемлемой частью флирта и знакомств. Но если ваши сообщения регулярно остаются без ответа, причина может быть совсем не в занятости или "не том настроении" вашей собеседницы.

Как пишет Your Tango, в онлайн-общении чаще всего все решают мелкие, но показательные привычки. Есть несколько типичных ошибок, которые мужчины повторяют снова и снова, даже не осознавая, что именно они останавливают разговор:

1. Чрезмерная эмоциональность и "подростковый" стиль

Когда сообщения состоят из аббревиатур, кучи смайлов и восклицаний, это может выглядеть не игриво, а инфантильно. Показывать свои эмоции - это нормально, но когда текст превращается в набор сокращений и эмодзи, собеседнице становится сложно понять, с кем она имеет дело.

Видео дня

2. Однословные ответы

Ответы "да", "норм" или "ок" мгновенно тормозят разговор. Они создают ощущение безразличия, раздражения или полного отсутствия интереса. Даже если вы не хотели выглядеть таким образом, подобные сообщения воспринимаются именно так.

Исследование "Creating Good Relationships: Responsiveness, Relationship Quality, and Interpersonal Goals" показывает, что когда человек кажется "не включенным" в диалог, собеседница может чувствовать себя игнорируемой или униженной.

3. Закрытые ответы, которые убивают диалог

Есть разница между поддержанием разговора и формальным согласием. Когда на теплое и эмоциональное сообщение о встрече вы отвечаете сухим "Да, было нормально", это выглядит как тупик. Такие ответы заставляют собеседницу думать, стоит ли ей "тянуть" диалог дальше или проще просто остановиться.

Автор текста отмечает, что люди, которые добавляют к ответу деталь, шутку или вопрос, воспринимаются как более внимательные, открытые и привлекательные.

4. Постоянное хвастовство достижениями

Сообщения, в которых человек непрерывно перечисляет свои успехи, выглядят не уверенно, а напряженно. Особенно если это происходит после того, как контакт охладел или ответы стали реже. Переписка - это не лучшее место для эмоциональных "последних шансов" и саморекламы.

Исследование"Predicting attraction to online dating profiles using selective self-presentation and warranting" показало, что чрезмерное самовосхваление снижает уровень доверия и желание продолжать общение.

Напомним, ранее доктор философии Джереми Николсон призвал обратить внимание на важный аспект в отношениях - проблемы с благодарностью могут привести к разрыву.

Вас также могут заинтересовать новости: