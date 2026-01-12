'Милитаризм и российский шовинизм': в NYT рассказали об образовании украинцев в оккупации

Как отмечает издание, люди с оккупированных Россией украинских территорий прибывают небольшими группами, но постоянно в подконтрольные Киеву города.

По словам экспертов в области образования, правозащитных организаций, родителей и десятка детей, милитаризм и российский шовинизм являются определяющими чертами системы образования, которую Москва навязала оккупированной территории Украины за почти четыре года полномасштабной войны, сообщает The New York Times.

По словам экспертов и представителей правозащитных организаций, целью России является русификация детей, уничтожение их украинской культурной и языковой идентичности.

"Русификация настолько распространена и токсична, что дети верят в нее", - отметила эксперт по международному праву в Региональном центре по правам человека, украинской неправительственной организации Екатерина Рашевская.

Издание отметило, что опрос детей и их родителей проводился после возвращения на подконтрольную Киеву территорию. Люди с оккупированных Россией украинских территорий прибывают небольшими группами, но постоянно.

Они выезжают через Беларусь, а затем им нужно добраться до удаленного пограничного перехода в селе Доманово, что на северо-западе Украины. Дорога довольно длинная и нередко людям приходится частично ее проходить пешком.

Как говорится в материале, украинцам приходится преодолевать бюрократические препятствия, иногда придумывать истории о необходимости навестить больных родственников. Также им приходится проходить страшные "фильтрационные" лагеря, где представители российских властей их допрашивают, регистрируют, а иногда и задерживают, чтобы решить, разрешить им выехать или запретить.

Как рассказали в украинской организации, которая помогает детям с оккупированных территорий, ежемесячно на пограничном переходе появляются десятки детей, многие из которых путешествуют самостоятельно.

Издание поделилось, что 17-летняя Яна недавно самостоятельно прошла через контрольно-пропускной пункт. Она была напугана и измотана. Ее джинсы намокли до щиколоток, поскольку она шла по полям. Ее путешествие заняло 4 дня, на оккупированной территории остались ее родители.

"Украина не вернется, поэтому мы переходим на русский язык", - рассказала Яна о первом дне учебы в школе после российской оккупации.

Глава Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине Даниэль Белл в письменном комментарии изданию отметила, что Россия обязана согласно подписанным ею договорам поддерживать существующую идентичность, традиции и образование детей. Однако, по словам Белл, она нарушила эти обязательства.

По словам Яны, учителя показывали российские фильмы о Второй мировой войне и фотографировали учеников во время просмотра, фиксируя их участие. Ей это не нравилось, но у девочки не было выбора. Она поделилась, что пыталась не слушать эти фильмы.

Однажды, по ее словам, всех детей без российских паспортов посадили в автобус и отвезли в офис, где им выдали документы.

В статье указывается, что детям постоянно повторяют, что Россия сыграла героическую роль в борьбе с фашизмом во время Второй мировой войны и что война против Украины является продолжением этой борьбы. Добавляется, что такие же сообщения звучат и в школах на территории России.

19-летняя девушка из оккупированного Луганска, которая сейчас проживает в Киеве, рассказала, что студентам в ее городе говорили, что в Украине существует нацистский режим, подобный гитлеровскому. Издание отметило, что это один из ложных тезисов Кремля, которым Россия пытается оправдать вторжение в Украину.

Еще одна 18-летняя девушка по имени Ольга рассказала, что им давали домашнее задание, которое заключалось в том, чтобы смотреть пресс-конференции президента Владимира Путина и делать селфи на фоне экрана ноутбука, чтобы было видно лицо российского лидера. Эти снимки нужно было загружать на сайт школы.

Родители и представители правозащитной организации рассказали изданию The Times, что некоторые родители на оккупированных территориях пытаются не отдавать своих детей в школы. Они учатся дома или записываются на украинские онлайн-программы. Однако за это пророссийские местные власти угрожают лишить их родительских прав.

36-летняя Александра, которая до октября прошлого года жила в оккупированном Россией Крыму вместе с мужем Давидом и двумя сыновьями в возрасте 9 и 11 лет, рассказала, что ее детей учили рисовать танки вместо обычных вещей.

"Они также маршировали на школьном дворе", – добавила Александра.

Также, по словам женщины, учителя спрашивали ее детей, как они относятся к боевым действиям в Украине. Она подозревала, что эти вопросы имели целью выяснить политические взгляды родителей.

"Мы начали чувствовать, что рано или поздно они придут к нам домой. Вы должны либо быть на одной волне с россиянами, либо уйти", - добавила Александра.

Эксперты рассказали, что школы записывают детей в клуб "Молодая армия". Издание отмечает, что члены этого клуба носят военную форму уже с первого класса. Более того, существуют также клубы для детей, посвященные полиции и службам экстренной помощи, которые имеют собственную форму.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что украинцы должны дать ответ, готовы ли они ради мира отдать России город, в котором проживают. Он отметил, что Украина защищала 11 лет Донецк и теперь от нас требуют отдать людей и территории, чтобы другим "было хорошо". По мнению Костенко, "такое государство не имеет права на существование". Поэтому, высказал мнение нардеп, Украина должна отстаивать свои территории.

Также мы писали, что Киевский институт социологии обнародовал данные опроса, которые свидетельствуют, что только четверть украинцев рассчитывают на завершение войны в условно недалекой перспективе. Опрос проводился в ноябре прошлого года. Добавляется, что 10% опрошенных украинцев ожидали, что война завершится до начала 2026 года, тогда как 16% верят в завершение хотя бы в первой половине 2026 года. При этом 29% респондентов назвали 2027 год и позже как вероятные даты окончания войны.

