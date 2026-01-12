Как хранить хурму, чтобы она была сладкой и не терпкой: эксперты указали на важные нюансы

Между различными сортами существуют определенные различия, влияющие на вкус и текстуру.

В это время одним из самых ярких и по цвету, и по вкусу фруктов является хурма. Важно знать, как правильно ее хранить, ведь между разными сортами существуют заметные различия, влияющие на вкус и текстуру. Издание martha stewart пообщалось с экспертами по плодоовощной продукции, чтобы узнать, как хранить хурму, чтобы она оставалась максимально сладкой.

Отмечается, что хурма, которую обычно продают на рынках, чаще всего является разновидностью японской хурмы Diospyros kaki, также известной как хурма каки, или восточная хурма. Этот древесный фрукт происходит из Китая, Японии, Южной Кореи и Гималаев и коммерчески выращивается в Азии, Европе, Южной Америке и Калифорнии. Другой вид - американская хурма (Diospyros virginiana) - происходит из восточной части Северной Америки.

Каждый вид имеет несколько сортов разных оттенков ярко-оранжевого цвета, в частности Фую (Fuyu), Хачия (Hachiya), Шарон Фрут (Sharon fruit) и Рохо Бриллианте (Rojo Brillante). Все они делятся на две категории: терпкие и нетерпкие.

По словам основательницы и президента Tropical Fruit Box Дезире Пардо Моралес, хурма - это фрукт поздней осени и начала зимы, и именно начало зимы является пиковым сезоном.

"Такие сорта, как Фую и Хачия, именно тогда достигают пика, предлагая лучшую сладость, текстуру и доступность, прежде чем сезон начнет заканчиваться", - говорит она.

Хурма Фую

Эти плоды приземистые и похожи на помидор. Фую - самый распространенный сорт, говорит вице-президент компании по продаже продуктов питания Алекс Джексон. Ее можно есть на любом этапе спелости благодаря низкому содержанию танинов.

"Поскольку хурма Фую не терпкая, ее употребляют как твердой, так и спелой, что делает ее особенно универсальной. Не обязательно ждать, пока она созреет, если только вы не предпочитаете более кремовую текстуру", - отметила Моралес.

В твердом состоянии Фую по текстуре напоминает хрустящее яблоко или грушу. В мягком – это нежная, кремовая хурма с нотками меда и корицы. Поскольку Фую вкусна в любом виде, лучшие способы хранения зависят от желаемой консистенции.

Если вы хотите более мягкой текстуры, оставьте плоды на столе при комнатной температуре, пока они не станут слегка продавливаться на ощупь, советует генеральный директор онлайн-сервиса доставки продуктов Эрин Миттельштадт.

"Для более длительного хранения или после созревания держите их в ящике для овощей в холодильнике, чтобы сохранить свежесть", – говорит Моралес.

По ее словам, перед этим плоды нужно положить в сетчатый или перфорированный пакет, чтобы избежать скопления влаги. В холодильнике они могут храниться до нескольких месяцев, а в морозильной камере - еще дольше.

Если вы предпочитаете твердую хурму, ешьте Фую сразу после покупки, храня ее при комнатной температуре.

Хурма Хачия

Если Фую имеет плоское дно, то Хачия - желудеобразную форму с удлиненным острым концом. Но различия не только в форме.

"Хурма Хачия созревает только тогда, когда становится мягкой, поэтому есть ее твердой нельзя. Иногда ее кожица начинает немного морщиться, когда плод готов", - говорит Миттельштадт.

Хачия содержит много танинов, поэтому если надкусить ее до созревания, во рту появится сухое, меловое ощущение и даже онемение языка.

"Если съесть ее слишком рано, она будет чрезвычайно горькой и терпкой", - утверждает Джексон.

Когда же Хачия созревает, происходит химическая трансформация, устраняющая терпкость.

"Терпкие сорта, такие как Хачия, следует держать при комнатной температуре до полной спелости, когда они становятся мягкими, как желе, – это позволяет терпкости исчезнуть", – советует Моралес.

В идеале их следует съедать еще до этапа хранения в холодильнике, где ее качество может ухудшиться, отметил Джексон.

Впрочем, есть и другой нюанс. По словам Моралеса, если Хачию заранее положить в холодильник, она может "законсервировать" терпкость.

Другие сорта

Шарон. Этот сорт из Израиля можно есть как твердым, как Фую, так и мягким, как Хачия, говорит Джексон. В более мягком состоянии он слаще. Созревать должен как Фую, после чего хранится в холодильнике.

Рохо Брильянте (испанская хурма). Выращивается в Испании, этот сорт также можно есть твердым или мягким – в зависимости от обработки после сбора урожая.

Рохо Брильянте бренда Kaki. По словам Джексона, Kaki – это бренд, который после сбора обрабатывает Рохо Брильянте углекислым газом, благодаря чему его можно есть твердым или мягким. Его хранят так же, как Фую, но если плод не обработан, лучше держать его при комнатной температуре и затем употребить.

Как хранить нарезанную хурму

Нарезанная хурма хранится недолго - примерно три дня. Лучше всего съедать фрукты сразу после нарезки, советует Миттельштадт. Впрочем, небольшой запас времени все же есть.

"Если вы хотите подготовить хурму заранее, положите ломтики в герметичный контейнер, храните в холодильнике и съешьте как можно быстрее", - говорит она, добавляя, что самая безопасная температура в холодильнике для нарезанных фруктов - от 0,5 до 4 градусов по Цельсию.

Ранее УНИАН рассказывал, как хранить авокадо, чтобы оно оставалось свежим в течение месяца. Что касается разрезанного пополам авокадо, то эксперты говорят, что оно останется свежим примерно неделю. Целые авокадо специалисты советуют хранить вместе с лимонами в холодильнике. Благодаря такому методу они будут свежими 28 дней.

