В нашей стране за сутки ликвидировано 8 танков противника.

Украинские воины за сутки уничтожили еще более 900 российских оккупантов, потери россиян в Украине пересекли новую "красную линию".

Общие боевые потери врага с 24 февраля по 1 февраля среди личного состава ориентировочно составили около 128 тыс. 420 (+920 за сутки) человек, об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Танков противника было уничтожено 3 тыс. 209 (+8 за сутки), боевых бронированных машин - 6 тыс. 382 (+4), артиллерийских систем - 2 тыс. 207 (+10), реактивных систем залпового огня - 458 (+4).

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Средств противовоздушной обороны было уничтожено 221, самолетов - 293, вертолетов - 284, беспилотников оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 951, крылатых ракет - 796.

Вражеских кораблей/катеров было уничтожено 18, автомобильной техники и автоцистерн - 5 тыс. 61 (+13), специальной техники - 200. В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Ситуация на фронте в Украине - что надо знать

Утром 1 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что противник не прекращает наступать на Бахмутском и Лиманском направлениях. Кроме того, враг пытался двигаться вперед на Новопавловском и Авдеевском направлениях, но не имел успехов.

Защитники нашего государства отразили атаки россиян на Донбассе возле 8 населенных пунктов, в частности, в районе Бахмута.

Стоит отметить, что по состоянию на 31 января потери РФ в Украине составили примерно 127 тыс. 500 захватчиков.

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