Может ли война в Украине завершиться в 2026 году: аналитики озвучили прогноз

Аналитики подчеркнули, что давление на военную машину РФ в 2026 году будет еще больше, чем раньше.

Несмотря на все дипломатические усилия, включая активную работу над мирным планом, маловероятно, что полномасштабная война в Украине завершится в ближайшем будущем. Россиянам так и не удалось захватить весь Донбасс, что является одной из главных целей Москвы, но Кремль не готов идти на уступки ради мира.

Как пишет "Радио Свобода", многие аналитики считают, что война в Украине вряд ли закончится в 2026 году. На это есть сразу несколько причин.

Почему война вряд ли закончится в 2026 году

"Ни одно из условий для окончательного урегулирования войны не выполнено. Ни Украина, ни Россия, похоже, не в состоянии добиться окончательной победы на поле боя, и, хотя обе страны находятся под значительным давлением, ни одна из них, по-видимому, не рухнет", - сказала журналистам старший преподаватель факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Рут Дейермонд.

Журналисты напомнили, что президент США Дональд Трамп начал свой второй президентский срок с громкого обещания - завершить войну России против Украины. В результате бурной дипломатической деятельности в последние несколько месяцев Украина, ее европейские союзники и США приблизились к финальной стадии работы над мирным планом.

Тем не менее, шансы на успех дипломатии омрачаются вопросом о том, пойдет ли Россия на уступки по ключевым вопросам, подчеркнули в издании. Более того, неизвестно, согласится ли РФ на гарантии безопасности для Украины, которые Киев обсуждал с Европой и США. Еще одним камнем преткновения являются разногласия по поводу оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.

"В ближайшие недели ситуация может проясниться. Похоже, что США, Украина и Европа могут найти общий язык, но Россия не готова идти на уступки. Их заявленные цели совершенно неприемлемы для любой из других сторон. Их неуступчивость проистекает из их убеждения, что они побеждают", - заявил в разговоре с журналистами военный эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан.

Путин хочет добиться полной победы над Украиной

Журналисты отметили, что российский диктатор Владимир Путин во время своей пресс-конференции 19 декабря, новогоднего обращения и выступления на Рождество дал понять, что он нацелен на победу, а не на мир. В своих выступлениях он хвалил российских солдат, говоря, что они якобы выполняют "священную миссию".

"Позиция Путина по-прежнему заключается в продолжении войны, основанной на операциях на местах и указаниях его командирам, которые по-прежнему привержены наступательным операциям против всех четырех украинских регионов - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей - в 2026 году", - подчеркнула старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир и эксперт по российской армии Дара Массикот.

Давление на военную машину РФ в 2026 году будет еще больше, чем раньше

По словам сотрудника американского Института исследований внешней политики и эксперт по региональным и бюджетным вопросам России Андраша Тот-Чифра, давление на внутреннюю военную машину РФ в 2026 году будет больше, чем когда-либо.

Тем не менее, директор программы по Европе и Центральной Азии в Crisis Group Ольга Оликер считает, что Россия вряд ли рухнет в результате растущих экономических затрат и потерь личного состава. По ее словам, Украине придется сражаться до тех пор, пока у нее действительно не закончатся оружие, солдаты или и то, и другое.

Мир в Украине все еще не просматривается

Ранее директор Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолин Сассе в колонке для The Guardian заявила, что конец полномасштабной войны России против Украины до сих пор не просматривается, даже несмотря на рост международной поддержки и оживление дипломатических контактов.

По словам Сассе, частые встречи высокого уровня между Украиной, США и европейскими странами, а также периодические контакты между Вашингтоном и Москвой не изменили то, что прекращение огня не достигнуто, а гарантии безопасности не согласованы. Более того, Россия не демонстрирует желания завершать войну.

