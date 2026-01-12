Россияне создали дешевый аналог крылатой ракеты: авиаэксперт о 'Герани-5'

Возможность противодействия этим беспилотникам с помощью дронов-перехватчиков усложняется, отметил Долинце.

Российские модернизированные ударные дроны"Герань-5" напоминают иранский беспилотник "Каррар" и его прообраз - ракету времен Второй мировой войны "Фау-1".

Об этом в эфире Radio NV сказал эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце, отвечая на вопрос о применении российскими оккупантами дронов "Герань-5", которые своей формой напоминают крылатую ракету.

Долинце отметил, что остатки "Герань-5" по своей конструкции напоминают другой иранский беспилотник "Каррар". По его словам, это может свидетельствовать о том, что Иран "мог продать другую свою разработку России для ее дальнейшей локализации и усовершенствования".

Кроме того, добавил эксперт, эти остатки напоминают и прообраз "Каррара" – ракету времен Второй мировой войны "Фау-1".

"Россияне могли, увидев использование Украиной другой ракеты с аналогичной фактически компоновкой под названием "Фламинго", попытаться создать какое-то собственное изделие, которое могло бы фактически быть в той же экономической модели", - отметил он.

То есть, добавил Долинце, речь идет об относительно дешевой крылатой ракете с дальностью полета до тысячи километров, но при этом на реактивной тяге, со скоростью полета около 800-900 километров в час.

Он отметил, что это затрудняет возможности противодействия этим беспилотникам с использованием дронов-перехватчиков, а также создает боеприпас, который будет значительно дешевле, но по своим характеристикам - в классе крылатых ракет.

Долинец также подчеркнул, что сбивание таких средств будет возможно исключительно с использованием реактивной авиации.

"Герань-5": что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в начале года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат "Герань-5".

Беспилотник имеет длину около 6 метров, размах крыльев - до 5,5 метра. Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения - около 1 000 км.

В разведке подчеркнули, что как и в случае с предыдущими "Геранями", этот БПЛА сложно считать собственной разработкой России, ведь было зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

