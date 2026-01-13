'Москва превосходит саму себя': Мельник отреагировал на обстрелы РФ по Украине в морозы

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия находит способы, чтобы опуститься еще ниже и доказать, что нет дна ее преступным намерениям.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия дождалась, когда температура на улице снизится до -15, чтобы осуществить очередной обстрел гражданской и критической инфраструктуры. Речь Мельника опубликовало издание Новости.Live.

По словам Мельника, международное сообщество часто считает, что Россия достигла пределов лжи и варварства, но Москва превосходит саму себя:

"Каждый раз, когда международное сообщество верит, что Россия достигла пределов лжи и варварства, Москва превосходит себя, находя способ опуститься еще ниже и доказывая, что нет дна ее преступным намерениям".

Видео дня

Постпред Украины при ООН отметил, что Россия намеренно нанесла удар в мороз, что привело к тому, что сотни тысяч людей остались без электроэнергии, воды и тепла.

"Россия ждала, пока температура упала до –15 градусов. Она осуществила еще один ужасный обстрел гражданской и критической инфраструктуры, чтобы сотни тысяч людей остались без тепла, воды и электроэнергии", - подчеркнул Мельник.

Он заявил, что кроме Киева, Россия также атаковала и другие города, в частности, Днепр, Запорожье и Кривой Рог.

Мельник добавил, что таким образом президент России Владимир Путин дает пощечину представителям ООН и международному сообществу.

Ситуация в Киеве: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что жители Киева рассказывают, что на окнах квартир появляется лед, а сами трубы разрывает из-за замерзшей в них воды из-за того, что после российской атаки в доме до сих пор нет отопления. Также пользователи в сети сообщают, что в некоторых квартирах температура опустилась до 0°С. Света нет в некоторых домах по 20 часов в сутки.

Также мы писали, что в Киеве еще около 800 домов остаются без тепла, в частности, в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения оказались 6 тысяч многоэтажек. Кличко отметил, что ремонт проводится круглосуточно, но ситуация в столице Украины остается очень сложной.

Вас также могут заинтересовать новости: