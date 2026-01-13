'Очень важно, чтобы мир не упустил этот момент': Зеленский прокомментировал протесты в Иране

Президент Украины призвал мировых лидеров помочь иранцам сменить власть в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовые протесты в Иране. Сообщение он опубликовал в соцсети Х.

В частности, президент Украины призвал мировых лидеров не упустить момент и помочь иранцам сменить власть в стране.

"То, что сейчас происходит в Иране – масштабные протесты, фактически восстание – является явным признаком того, что для России ситуация не станет легче. И каждый порядочный человек на этой планете искренне желает, чтобы народ Ирана наконец освободился от действующего режима, который принес столько зла Украине и другим странам", – отметил Зеленский.

По мнению президента Украины, не стоит упустить момент, когда изменения возможны. Он призвал мировых лидеров и международные организации вмешаться и помочь народу устранить действующую власть в Иране.

"Очень важно, чтобы мир не упустил этот момент, когда изменения возможны. Каждый лидер, каждая страна и международные организации должны вмешаться сейчас и помочь народу устранить виновных в том, чем, к сожалению, стал Иран", - написал Зеленский.

Зеленский о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что полномасштабная война в Украине, которую начала Россия 24 февраля 2022 года, длится столько же, сколько длилась война гитлеровской Германии против СССР. Зеленский отметил, что война ведется на тех же территориях, что и 80 лет назад - Донбасс, Слобожанщина, Запорожье. Однако, он добавил, что на этот раз против захватчиков воюет только Украина, а не вся антигитлеровская коалиция. По мнению президента Украины, "это российское безумие" можно остановить только объединенными силами всех партнеров Украины, включая США и Европу.

Также мы писали, что Зеленский поделился, что не против возобновления диалога между европейскими странами и Россией. В то же время , президент Украины добавил, что если Москва осознает серьезность переговоров и их последствия. По словам лидера украинского государства, переговорный процесс вступает в решающую фазу. Однако он добавил, что его окончательный формат пока остается неопределенным.

