Британия нашла основания для захвата сотен кораблей теневого флота РФ, - The Times

Многие такие корабли ходят под чужими флагами.

Правительство Великобритании определило правовую основу для рейдов британских сил, в ходе которых могут быть захвачены сотни судов российского теневого флота. Об этом пишет The Times.

Британские чиновники считают, что нашли основания для предоставления военным разрешения на десантирование на борт и задержание нефтяных танкеров в соответствии с Законом о санкциях и отмывании денег 2018 года. Издание отмечает, что объектом таких операций могут стать любые суда, подпадающие под санкции и пойманные под фальшивыми флагами.

В соответствующих рейдах, вероятно, будут задействованы Королевский флот Великобритании, Королевские воздушные силы, специальные силы и союзники по НАТО.

В целом Соединенное Королевство ввело санкции против 520 судов, связанных с перевозкой нефти российским теневым флотом по всему миру. Таким образом Кремль в прошлом году заработал на войну 100 миллиардов фунтов стерлингов.

Считается, что многие из этих судов ходят под чужими флагами, что теперь делает их мишенью для операций со стороны военных. В прошлом месяце корабли теневого флота поспешно перешли под российский флаг, опасаясь быть задержанными Соединенными Штатами.

Один из таких танкеров под названием "Маринера" был задержан Соединенными Штатами за перевозку нефти для Венесуэлы, России и Ирана. Участие в операции принимал и Лондон.

"Британские разведывательные самолеты и суда поддержки были задействованы для проведения разведки и оказания помощи, когда в среду бойцы американского спецназа US Navy Seals спустились с вертолетов на палубу судна и захватили экипаж. Два американских эсминца класса Arleigh Burke, а также тяжеловооруженные истребители F-35 и боевые самолеты AC-130J оказывали поддержку операции по захвату судна", – сообщает издание.

На данный момент британские военные не проводили рейдов на суда теневого флота. Но в Минобороны в последние недели изучали, какие меры могли бы оправдать военное вмешательство.

Собеседник журналистов в оборонном ведомстве сообщил, что планы находятся на "начальной стадии". Однако он предположил, что любой рейд будет "крупной совместной операцией", похожей на задержание танкера "Маринера":

"В Европе наблюдается широкое желание делать больше, поэтому Великобритания может внести больший вклад в операции других европейских стран или действовать совместно. Такие вещи являются достаточно сложными".

Кандидатом на проведение таких рейдов против кораблей теневого флота может быть Специальная морская служба (SBS). Это элитное подразделение, которое является ответом Королевского флота на Специальную воздушную службу. Большую часть его персонала составляют коммандос Королевской морской пехоты.

Для того, чтобы захватить подобное судно, Великобритания должна сначала убедиться или подтвердить, что оно является юридически безгосударственным. Это может означать, что оно не зарегистрировано ни в одной стране или ходит под фальшивым флагом.

Теневой флот: другие новости

В Пентагоне заявили, что США продолжат перехватывать танкеры теневого флота, которые транспортируют венесуэльскую нефть. Отмечалось, что некоторые танкеры меняют маршруты, чтобы избежать перехвата.

Ранее Штаты уже задержали несколько кораблей теневого флота. Примечательно, что эти корабли сопровождал российский военный флот, но никаких действий представители страны-агрессора не предпринимали.

