Есть информация от разведки, что РФ готовит новый массированный удар, - Зеленский

Атака может произойти в ближайшие дни, предупредил президент.

Россияне готовят новый массированный удар по территории Украины. Об этом в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он призвал украинцев обязательно внимательно относиться к объявлению воздушных тревог в стране.

"Есть информация от разведки, россияне готовят новый массированный удар: дроны - для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом. В ближайшие дни этот удар может произойти", - сказал Зеленский и призвал людей беречь себя и страну.

Удар "Орешником" по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 января российские оккупанты запустили по Львову баллистическую ракету средней дальности "Орешник". По словам начальника управления коммуникации командования Воздушных сил Юрия Игната, таким образом президент России Владимир Путин пытается запугать страны НАТО.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Россия применила "Орешник" с целью отправить странам-членам Альянса сигнал, чтобы заставить их прекратить оказывать Украине поддержку. Он подчеркнул, что поскольку Украина сталкивается с огромным давлением во время суровой зимы, поддержка от всех союзников НАТО становится важнее, чем когда-либо ранее. Кроме того, Рютте сказал, что безопасность Украины - это безопасность Альянса.

