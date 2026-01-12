Украинские воины установили контроль над горсоветом Купянска (видео)

Над разрушенным зданием снова поднят украинский флаг.

Украинские защитники продолжают зачистку Купянска Харьковской области от российских оккупационных войск. Бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" установили контроль над зданием Купянского городского совета.

Отмечается, что поисково-ударная группировка "Хартия" и тактическая группировка "Купянск" завершают зачистку города. Деблокировать его удалось благодаря успешной операции, проведенной под руководством командования 2-го корпуса НГУ.

"Воины Разведывательно-ударной группы (Р.У.Г.) 4-го батальона бригады "Хартия" установили государственный флаг Украины над зданием мэрии в центре Купянска. Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений – всему, что мы называем методом "Хартии", – можно успешно останавливать и уничтожать врага", – говорится в заявлении военных.

В корпусе также показали уникальное видео штурма городского совета Купянска, кадры которого были зафиксированы на GoPro бойцов 4-го батальона "Хартии".

Война в Украине: это стоит знать

Российские захватчики усилили давление на город Часов Яр Донецкой области. В 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила Вооруженных Сил Украины рассказали, что количество уничтоженных оккупантов выросло вдвое по сравнению с прошлой неделей. Враг применяет там все имеющиеся системы вооружения.

Кроме того, оккупанты пытаются просочиться в Лиман на Донетчине. Как сообщил начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов, враг хочет закрепиться там, чтобы в дальнейшем развивать наступление на Славянск и Краматорск.

