Как проверить яйца на свежесть дома: простой лайфхак с фонариком

Отмечается, что простой фонарик поможет определить свежесть яиц.

Благодаря скорлупе невозможно определить свежесть яйца по внешнему виду или запаху. Яйца можно хранить в холодильнике в течение трех-пяти недель, но это не дает конкретной даты, на которую можно пологаться.

Издание chowhound рассказало о хитрости, которая поможет определить, свежее яйцо или уже нет. Для этого понадобиться лишь фонарик.

Направьте луч света на широкий конец яйца, чтобы осветить его внутреннюю часть через скорлупу. Этот позволит проверить воздушную камеру яйца, то есть пространство между белком и верхней частью скорлупы.

Видео дня

По мере старения яйца влага постепенно выходит через скорлупу и заменяется воздухом, расширяя воздушную камеру. Другими словами, чем больше воздушная камера, тем старше яйцо. Хотя это не означает, что яйцо испортилось, но, возможно, оно долго лежало.

При этом проверка с помощью фонарика не покажет, содержит ли яйцо опасные бактерии, такие как сальмонелла, но поможет решить, как лучше всего использовать яйцо. Как ни странно, старые яйца легче чистить, чем свежие, но это не значит, что они лучше подходят для приготовления яичницы. С возрастом яиц их качество ухудшается. Если срок годности не истек, на скорлупе нет трещин, через которые могут проникнуть бактерии, а цвет и запах в норме, то старые яйца можно использовать для выпечки.

Если под рукой нет фонарика, то можно использовать тест на плавучесть. Нужно осторожно опустить яйцо в стакан с водой - если оно плавает, значит, оно старое. Если оно тонет и лежит ровно, то оно свежее, а если тонет, но стоит вертикально, то оно уже какое-то время полежало.

Хотя эти методы могут многое рассказать о свежести яйца, но следует искать более очевидные признаки, как неприятный запах или необычный цвет яичного белка. Чтобы увидеть эти признаки, придется сначала разбить яйцо.

Ранее УНИАН писал, как хранить яйца без холодильника.

Вас также могут заинтересовать новости: