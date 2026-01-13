Нарушает законы природы: глубоко в океане обитает единственная в мире теплокровная рыба

У этих рыб развит механизм, который предотвращает потерю тепла при обмене кислородом.

На глубине сотен метров под водой обитает единственная в мире полностью теплокровная рыба. Как пишет IFLScience, речь идет о краснопером опахе (лунная рыба).

Отмечается, что в исследовании 2015 года ученые объявили красноперого опаха первой полностью теплокровной рыбой, известной науке. Как и млекопитающие, эта рыба циркулирует нагретую кровь по всему телу, и эта особенность дает ей много преимуществ.

В издании подчеркнули, что для рыб логично быть холоднокровными из-за того, как они дышат. Вместо того, чтобы извлекать кислород из воздуха, они получают его из морской воды, проходящей через кровеносные сосуды в их жабрах.

Океан холодный, поэтому логично, что кровь рыб имеет ту же температуру. Тем не менее, красноперый опах нарушает это правило.

Ученые заметили, что красноперый опах всегда теплее, чем вода в окружении рыбы. Более того, они обратили внимание на то, что тепло не было связано с движением и было постоянным во всем теле рыбы, включая сердце.

Исследователи изучили анатомию и физиологию красноперого опаха и обнаружили нечто любопытное в жабрах рыбы. Сеть сосудов создает своего рода противоточный теплообмен в кровотоке жабр, то есть теплая кровь, покидающая тело, нагревает холодную кровь, возвращающуюся из жабр, объяснили в издании.

"Ничего подобного в жабрах рыб раньше не наблюдалось. Это замечательная инновация этих животных, которая дает им конкурентное преимущество. Концепция противоточного теплообмена была изобретена рыбами задолго до того, как мы о ней подумали", - сказал в своем заявлении биолог-ихтиолог Николас Вегнер из Юго-западного научно-исследовательского центра NOAA Fisheries.

Ученые поделились, что такой механизм предотвращает потерю тепла при обмене кислородом, позволяя красноперому опаху быть полностью теплокровной рыбой и поддерживать температуру крови на 5 °C выше, чем температура окружающей воды.

Кроме того, ученые узнали, что красноперый опах плавает быстрее и видит лучше, чем другие рыбы из его окружения.

Какая рыба самая редкая на планете

Ранее в BBC Wildlife Magazine рассказали о самой редкой рыбе в мире - дьявольском карпозубике. В 2025 году было обнаружено всего 38 рыб этого вида.

Дьявольский карпозубик обитает в одной пещере в Долине Смерти, которая находится в американском штате Невада. Эти рыбы вероятно, имеют самый маленький ареал обитания среди всех позвоночных. Несмотря на глубину пещеры - почти 150 метров - рыбы, как правило, живут в пределах 15 метров от поверхности.

