Франция хочет запретить Украине покупать неевропейское оружие за кредитные средства, - Politico

Франция предлагает ввести пункт "Покупай европейское", что не позволило бы Украине покупать оружие, например, в США и других странах, не входящих в Евросоюз.

Нидерланды предлагают предоставить Украине €15 млрд на закупку оружия, которое производится за пределами Евросоюза, тогда как Франция, наоборот, хочет ввести жесткий пункт "Покупай европейское", сообщает Politico.

В статье указывается, что Нидерланды и Франция спорят, какие условия следует установить для кредита от Европейского Союза в размере 90 млрд евро для Украины. Эти средства будут разделены на военную и бюджетную поддержку.

В частности, Нидерланды считают, что Украине следует предоставить большую свободу в использовании 90-миллиардного кредита, который ЕС пообещал Киеву для финансирования обороны.

По данным издания, за несколько дней до того, как Еврокомиссия официально обнародует свое предложение, правительство Нидерландов предложило выделить Украине не менее €15 млрд на закупку оружия, которое производится в США и других странах, но не в Европейском Союзе.

Указывается, что Франция, наоборот, хочет ввести пункт, который будет предусматривать, что Украина будет покупать только европейское оружие. Пункт "Покупай европейское" очень бы затруднил поступление средств в страны, не входящие в Евросоюз.

В Нидерландах подчеркивают, что такой подход свяжет руки Украине и ограничит ее способность защищаться от российской агрессии. К тому же, как отметили в Амстердаме, европейские страны не производят некоторые виды вооружения в достаточных количествах, чтобы помочь Украине.

"Украине также срочно необходимо оборудование, произведенное третьими странами, в частности, системы противовоздушной обороны и перехватчики американского производства, боеприпасы и запчасти для F-16, а также средства для дальнобойных ударов", - говорится в письме, написанном Нидерландами.

Добавляется, что хотя Амстердам и поддерживает введение пункта "Покупай европейское", но предлагает выделить средства Украине, чтобы приобрести то вооружение, которого в Европе пока нет.

19 декабря саммит лидеров ЕС одобрил предоставление Украине финансовой поддержки в размере €90 млрд в течение 2026 и 2027 годов. Киев получит беспроцентный кредит за счет займа, который будет обеспечен бюджетом Евросоюза. Это означает, что лидеры ЕС так и не смогли согласовать предоставление репарационного кредита за счет замороженных российских активов.

Финансовая помощь ЕС для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 19 декабря лидеры Европейского Союза договорились о предоставлении займа Украине. По данным Politico, страны Европы спорили о том, кто должен оплатить счет, и предполагается, что этот вопрос так и не решен. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагали передать средства из конфискованных российских активов, но премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался от этой идеи, опасаясь, что Москва может начать репрессии. Приводятся данные Международного валютного фонда, что в 2026 году Украине грозит дефицит финансирования в 72 миллиарда евро.

Также мы писали, что спикер Еврокомиссии Мачей Берестецкий сообщил, что первый транш кредита от Европейского союза для Украины должен поступить не позднее второго квартала 2026 года. Сейчас специалисты Еврокомиссии работают над предложением для регламента. Он должен определить условия для Украины по получению траншей. Европейская комиссия планирует в январе принять это предложение, затем его передадут законодателям для утверждения.

