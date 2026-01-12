В ЕС заявили о неизбежности прямых переговоров с Путиным

Все чаще в Европе признают необходимость прямых переговоров с РФ.

В Европейском Союзе признали, что прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным рано или поздно состоятся для прекращения войны в Украине. Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пинью, пишет Euractiv.

"Мир в Украине зависит от одного человека: этим человеком, как вы хорошо знаете, является президент Путин. Поэтому, очевидно, что в какой-то момент придется провести переговоры также и с президентом Путиным", – сказала она журналистам.

Как отметило издание, ее комментарии прозвучали на фоне усиления усилий администрации США по прекращению почти четырехлетней войны, которая унесла сотни тысяч жизней и опустошила большие территории на востоке и юге Украины.

Это заявление также появилось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвали к прямым переговорам ЕС с российским лидером.

Вероятные переговоры Европы с Россией

Как сообщал УНИАН, президент Франции Макрон заявил, что Европе придется возобновить диалог с Путиным, если усилия США по достижению мирного соглашения для Украины потерпят неудачу. Он пожаловался, что сейчас главы европейских государств и правительств исключены из мирных переговоров с Россией. "Либо будет достигнут прочный и длительный мир с необходимыми гарантиями безопасности, либо нам придется найти способ в ближайшие недели, чтобы европейцы могли снова начать всесторонний диалог с Россией в условиях полной прозрачности", - сказал он.

Также премьер-министр Италии Мелони сказала, что настало время для Европы говорить с Россией. "Думаю, Макрон прав. Я считаю, что настало время для Европы говорить с Россией, иначе наше влияние будет ограниченным. Но вопрос, кто должен это делать. Мы не должны действовать хаотично, иначе сыграем на руку Путину", - отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он не против, чтобы Европа разговаривала с Россией, но только при условии, что Москва осознает серьезность переговоров и их последствия.

