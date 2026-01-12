Известная украинская певица нырнула в ледяную воду в Одессе (видео)

СолоХа рада, что смогла на это решиться.

Украинская певица Тереза Балашова, более известная как СолоХа, шокировала подписчиков неожиданным поступком - артистка зимой нырнула в ледяную воду.

Судя по опубликованным в ее Instagram-аккаунте фотографиям и видео, сейчас исполнительница находится в Одессе. На одной из Stories она медленно заходит в воду и один раз окунается. Подпись свидетельствует, что в городе на тот момент была температура -3.

Женщина призналась, что в общей сложности у нее было три захода в ледяную воду. На одном из видео она радостно кричит "Я это сделала!".

Напомним, в конце августа 2025 года Солоха родила своего третьего ребенка, мальчику дали имя Аким. Артистка активно делится фотографиями ребенка в своих социальных сетях. Известно, что у Балашовой есть еще два ребенка - дочери Ариана и Ева. Мужа исполнительницы зовут Максим, однако его лицо и личность она тщательно скрывает от любопытства публики.

Напомним, как сообщал УНИАН, в этом году на Крещение в ледяную воду также ныряла известная певица и продюсер Наталья Могилевская. 6 января артистка опубликовала видео, на котором спускается по ступенькам в воду и ныряет. Тогда некоторых подписчиков взволновал такой риск со стороны их любимой исполнительницы.

