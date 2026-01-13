Магнитные бури 13 января: ученые сообщили об изменении ситуации (график)

Постепенно скорость солнечного ветра ослабевает.

В последние дни на Земле наблюдается магнитная буря слабой и умеренной силы и сегодня она продлится. Однако скоро ситуация должна стабилизироваться. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, в настоящее время скорость солнечного ветра все еще повышена из-за воздействия северной корональной дыры.

Это повышение увеличивает вероятность умеренной магнитной бури 13 января.

В то же время наблюдения свидетельсвуют, что скорость солнечного ветра снизится 14 января и магнитной бури уже не должно быть.

Магнитные бури - как защититься

Магнитные бури могут по-разному отражаться на самочувствии, вызывая слабость, головную боль, раздражительность и скачки давления. Чтобы снизить их влияние, важно заранее позаботиться о режиме дня. Как считается, полноценный сон и регулярный отдых помогают нервной системе легче адаптироваться к нагрузкам. В период бурь стоит пить больше чистой воды, сократить употребление кофе, алкоголя и тяжёлой пищи. Полезны спокойные прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность без переутомления. Также рекомендуется ограничить стрессовые ситуации. Людям с хроническими заболеваниями следует внимательнее следить за состоянием и придерживаться рекомендаций врача.

