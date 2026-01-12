В Конгресс США внесли законопроект об 'аннексии' Гренландии

Трамп продолжает настаивать, что остров должен стать частью США.

Член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки, республиканец Рэнди Файн внес в Конгресс законопроект об "аннексии" Гренландии. Об этом сообщает Fox News.

Этот законопроект имеет целью уполномочить американского лидера Дональда Трампа "принять необходимые меры" для приобретения Гренландии и налаживания процесса ее присоединения к Соединенным Штатам, говорится в материале.

"Я считаю, что в интересах мира, чтобы Соединенные Штаты осуществляли суверенитет над Гренландией. Конгресс все равно должен будет принять решение о предоставлении статуса штата, но это просто уполномочит президента делать то, что он делает, и заявить, что Конгресс его поддерживает. И тогда это ускорит процесс предоставления статуса штата", – заявил Рэнди Файн в комментарии Fox News Digital.

Трамп продвигает идею присоединения острова к США еще с первого срока своего пребывания в Белом доме. Он часто использует в качестве аргумента стратегическую важность Гренландии, в частности подчеркивая ее близость к России и наличие на ее территории важных полезных ископаемых.

Более того, Файн считает, что "американское правление будет лучшим и для жителей Гренландии":

"Уровень бедности среди них высок. Дания не относилась к ним хорошо. Когда в город пришла война, Дания не смогла их защитить. Угадайте, кто защищал Гренландию во время Второй мировой войны? Мы".

Примечательно, что законодатели от Республиканской партии были несколько смущены после того, как пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт не исключила использование военной силы для установления контроля над Гренландией.

Что говорит американская Конституция

Конституция США предоставляет Конгрессу право принимать новые штаты в состав. Законодатели должны принять закон, санкционирующий создание нового штата. Впоследствии соответствующая территория должна разработать проект конституции штата, утвержденный людьми, которые там проживают.

Затем Конгресс должен снова проголосовать за включение в состав США нового штата, прежде чем решение станет окончательным после подписания президентом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила позицию Трампа по этому вопросу: он считает, что если США не получат контроль над Гренландией, со временем остров может быть захвачен Китаем или Россией.

"Не стоит забывать: речь идет не только об интересах Соединенных Штатов. Вполне возможно, что для самой Гренландии также было бы лучше стать частью Соединенных Штатов и находиться под защитой США", – добавила она.

США и Гренландия: последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе вокруг арктического острова хотел бы пойти дипломатическим путем и заключить соглашение, "но так или иначе, Гренландия у нас будет". Он также заявил, что речь идет о приобретении, а не об аренде, и не о краткосрочном владении этой землей.

Комиссар Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что силовой захват Гренландии Соединенными Штатами Америки приведет к краху НАТО. Он подчеркнул, что это повлияет на все аспекты отношений между Европой и США.

В Европе уже ищут альтернативные решения. К примеру, Bloomberg пишет, что Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе, чтобы смягчить напряженность в отношениях с США.

