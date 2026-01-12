Зеленский назначил новых руководителей в двух областях на западе Украины

Теперь уже бывший глава Волынской ОГА получил должность в СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей Волынской и Тернопольской областных государственных администраций.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте главы государства. Так, Иван Рудницкий был уволен с должности главы Волынской ОГА. Зеленский распорядился назначить его заместителем главы Службы безопасности Украины.

В то же время временное исполнение обязанностей главы Волынской ОГА возложили на Романа Романюка.

В Тернопольской области областную госадминистрацию возглавил Тарас Пастух.

Кадровые изменения в Украине

2026 год в Украине начался с ряда серьезных кадровых перестановок. Так, президент предложил руководителю Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины. Денис Шмыгаль получил предложение возглавить Министерство энергетики.

В свою очередь, глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко был назначен советником министра внутренних дел. Отмечалось, что после непродолжительной реабилитации он вернется к службе в армии и будет назначен командиром боевого подразделения ГПСУ.

Василий Малюк покидает пост главы СБУ, а и.о. структуры стал начальник центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгений Хмара.

12 января стало известно, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрел представление президента об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности и не поддержал решение. Теперь слово за Верховной Радой.

