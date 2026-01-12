Бекхэм показал совсем другую сторону своей звездной жизни (фото)

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм поделился серией атмосферных фотографий загородного отдыха, показав, как проводит время вдали от городской суеты.
На опубликованных в его Instagram-аккаунте фотографиях бывший футболист позирует на фоне сельских пейзажей вместе со своими собаками, демонстрируя совсем другую сторону своей звездной жизни. Публикацию он подписал так:
"Замечательные выходные за городом - красиво и довольно прохладно. Симба не очень счастлив".
На снимках также можно заметить пасеку. Бывший капитан сборной Англии не впервые демонстрирует свою любовь к пчеловодству - он регулярно делится кадрами с ульями, рассказывает об уходе за пчелами и с юмором показывает, как осваивает это дело.