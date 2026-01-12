13 января украинцев ждут крепкие морозы

Снега в Украине практически не будет, ожидается облачная погода с солнечными прояснениями.

Во вторник, 13 января, в Украине ожидается стабильная зимняя погода. Практически по всей стране будет облачно с прояснениями, а небольшой снег пройдет только на Закарпатье и в околокарпатских районах. Температура существенно не изменится: ночью морозы до -10°...-18°, днем на юге -4°...-6°, а на остальной территории до -11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -17°, днем -10°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -18°, днем -9°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.

В Тернополе 13 января ночью будет -18°, днем -9°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -12°, днем -4°, облачно с прояснениями, небольшой снег.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.

В Виннице завтра будет -18°...-9°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет -18°, днем -9°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -18°...-9°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью -18°, днем -9°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -18°, днем -9°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -18°...-9°.

В Одессе 13 января - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -4°.

В Херсоне во вторник ночью будет -12°, днем -4°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -12°, днем -4°.

В Запорожье температура ночью -12°, днем -4°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -18°, а днем -9°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -9°.

В Днепре температура ночью будет -12°, днем -9°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -5°...+1°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -4°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -6°.

13 января - какой праздник, приметы погоды

13 января - святых мучеников Ермилата и Стратоника. По приметам, какая погода в этот день, такой будет и весна.

