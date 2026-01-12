13 января украинцев ждут крепкие морозы

Во вторник, 13 января, в Украине ожидается стабильная зимняя погода. Практически по всей стране будет облачно с прояснениями, а небольшой снег пройдет только на Закарпатье и в околокарпатских районах. Температура существенно не изменится: ночью морозы до -10°...-18°, днем на юге -4°...-6°, а на остальной территории до -11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -17°, днем -10°.
- Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -18°, днем -9°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.
- В Тернополе 13 января ночью будет -18°, днем -9°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -12°, днем -4°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.
- В Виннице завтра будет -18°...-9°, облачно с прояснениями.
- В Житомире во вторник ночью будет -18°, днем -9°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -18°...-9°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью -18°, днем -9°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет -18°, днем -9°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -18°...-9°.
- В Одессе 13 января - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -4°.
- В Херсоне во вторник ночью будет -12°, днем -4°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -12°, днем -4°.
- В Запорожье температура ночью -12°, днем -4°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -18°, а днем -9°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -9°.
- В Днепре температура ночью будет -12°, днем -9°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -5°...+1°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -4°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -6°.
13 января - какой праздник, приметы погоды
13 января - святых мучеников Ермилата и Стратоника. По приметам, какая погода в этот день, такой будет и весна.