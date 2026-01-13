Эти красивые щедривки красиво звучат и легко запоминаются.

Украинские щедривки - это древняя традиция на Щедрый вечер, который в народе также называют днем Василия и Маланки. По современному церковному календарю он наступает 31 декабря, а по старому - 13 января. В честь праздника дети и подростки навещают соседей и поют песни с пожеланием достатка для хозяев, а взамен получают деньги и конфеты. Самой популярной песней в Украине и во всем мире является "Щедрик" Николая Леонтовича.

Щедровать по украинским традициям могут как дети, так и взрослые не зависимо от пола. Вот почему щедривки для девочек по текстам не отличаются от любых других. Мы собрали красивые и благозвучные стихи, которые понравятся всем щедровикам.

Короткие щедривки для детей

Ми прийшли пощедрувати

І господарів вітати:

З Новим роком, з новим святом.

Хай грошей буде багато.

Ви, панове, не скупіться

На монетку розщедріться!

***

Щедрий вечір, добрий вечір -

Справжня втіха для малечі!

Тож прийшли ми щедрувати,

Щастя у ваш дім бажати.

Більше радості та сміху,

І грошей вам повні міхи.

***

Ми прийшли пощедрувати,

Тож впускайте нас до хати,

Нашу пісню ви приймайте

За старання пригощайте:

Пирогами, медом, салом -

Точно нам не буде мало!

В найщедріший, добрий вечір,

Ми бажаємо здоров'я.

За щедрівки для дітей

Дайте трохи нам грошей!

Ми ж так добре щедрували,

Щоб і сала ви нам дали.

А як рік новий пройде,

Знову щедрувать прийдем!

***

Щедрий вечір до нас йде,

Звісток добрих принесе.

Одна каже, що в цій хаті

Живуть людоньки багаті.

Так прийшли ми щедрувати

Просим в руку нам подати:

Пиріжка, м'ясця, ковбаски,

Ну і грошей на зав'язку!

Вечір добрий, я не гірший,

Дайте голубець побільший.

Обігрійте, пригостіть,

І на той рік запросіть!

Нас послали щедрувати,

Тож ми просимо подати -

Дайте, дядьку, п'ятак,

А ви, тітонько, вареник,

Будьте добрі в веселі!

Щедрий вечір! Добрий вечір!

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

Щедривки 2026 для взрослых

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості, до речі

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

Усіх родичів збирайте,

Рідних не бува багато

В таке щедре, добре свято!

Побажаєм в Щедрий вечір

І дорослим, і малечі:

Скільки на дворі сніжинок,

Стільки щоб родилось свинок;

Скільки на дворі ялинок,

Стільки і в хліві корівок;

Скільки на столі свічок,

Стільки й вам овечок.

З Новим роком,

З усім родом!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А за сим словом будь же нам здоров,

Можний паноньку, господареньку,

Не сам з собою, з господинею,

З господинею та й з діточками.

Вінчуємо ж вас щастям, здоров’ям,

Щастям здоров’ям та й новим роком,

А й новим роком та й довгим віком!

