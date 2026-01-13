Удар 'Орешником' по Украине: США обвинили РФ в 'опасной и непонятной эскалации'

В Вашингтоне заявили, что применение ракеты "Орешник" и массированные удары РФ подрывают мирные инициативы администрации Трампа и угрожают расширением войны.

Соединенные Штаты заявили о "опасной и непонятной эскалации" войны России против Украины, обвинив Москву в усилении атак в момент, когда администрация президента Дональда Трампа пытается продвинуть мирные переговоры.

Об этом заявила заместитель посла США в ООН Тэмми Брюс во время экстренного заседания Совета Безопасности, созванного по требованию Украины после масштабного российского удара, пишет Associated Press.

Запуск "Орешника" и удары по инфраструктуре

Брюс отдельно подчеркнула запуск Россией баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерный заряд, вблизи границы Украины с Польшей – страной-членом НАТО. По ее словам, США также осуждают усиление атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины и выражают сожаление по поводу "поразительного количества жертв".

На прошлой неделе Россия осуществила массированный ночной обстрел, применив сотни дронов и десятки ракет, в частности гиперзвуковую "Орешник", которую Москва использовала лишь во второй раз. Западные дипломаты расценили это как сигнал и предупреждение союзникам Украины по НАТО.

Атака произошла на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между Украиной и ее союзниками по гарантиям безопасности в случае мирного соглашения под эгидой США. В то же время она совпала с ухудшением отношений между Москвой и Вашингтоном после захвата США российского нефтяного танкера и заявлений Трампа о поддержке жестких санкций против РФ.

Позиции сторон в ООН

Европейские лидеры назвали использование "Орешника" неприемлемой эскалацией. Тэмми Брюс заявила, что действия России "рискуют расширить и усилить войну", призвав стороны к деэскалации.

Она также напомнила, что год назад Россия сама проголосовала за резолюцию Совбеза ООН, призывавшую к прекращению войны, и призвала Москву подтвердить свои слова действиями.

Посол России в ООН Василий Небензя, в свою очередь, обвинил Украину в дипломатическом тупике и заявил, что РФ продолжит войну, пока Киев не согласится на "реалистичные условия" переговоров.

Посол Украины в ООН Андрей Мельник в ответ заявил, что Россия пытается создать иллюзию непобедимости, хотя ее экономика замедляется, а доходы от нефти падают.

Удар "Орешником" по Украине

В ночь на 9 января российские оккупанты запустили по Львову баллистическую ракету средней дальности "Орешник". По словам начальника управления коммуникации командования Воздушных сил Юрия Игната, таким образом президент России Владимир Путин пытается запугать страны НАТО.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что россияне готовят новый массированный удар по территории Украины. По информации разведки, это может произойти уже в ближайшие дни.

