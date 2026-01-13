13 января принято чествовать двух святых и поздравлять родных с Новым годом по старому стилю.

Тринадцатый день января примечателен для работников радио. Верующие зная о том, какой сегодня церковный праздник, могут посвятить его молитвам, а верования наших предков советуют заниматься добрыми делами. Также у даты 13 января есть несколько строгих запретов.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Сегодняшняя дата является днем рождения для нескольких выдающихся украинских деятелей. Наибольшую славу из именинников этого числа получили писатель Василий Мова, авиатор Лев Мациевич, военный УНР Павел Горячий, ученый Евгений Онацкий и врач-терапевт Любовь Мала.

У граждан праздник сегодня в Украине не наступает, поэтому этот день будет обычным вторником. Однако в ночь с 13 на 14 число многие люди празднуют Старый Новый год.

Какой сегодня праздник в мире

13 января празднуется День общественного радиовещания как напоминание о важности радио для распространения знаний. Когда это изобретение только появилось, оно было единственным способом мгновенно донести информацию до тысяч людей в разных точках страны.

Есть также другие международные праздники сегодня, которые объединяют людей со всей планеты - День красоты на работе, День исполнения мечты, День стикеров, День перерыва на поэзию, День резиновой уточки.

Какой сегодня праздник церковный

В далекие времена по старому стилю 13 числа чествовали украинского отшельника Петра Могилу и древнеримскую святую Меланию Младшую. Когда ПЦУ перешла на новый календарь три года назад, праздник сегодня стал посвящаться святым Стратонику и Ермиле, у которых просят душевной стойкости перед трудными испытаниями.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки говорили, что по погоде в следующие 12 дней можно охарактеризовать каждый месяц года. Другие приметы о сегодняшней дате такие:

южный ветер предвещает аномально жаркое лето;

мокрый снег сулит теплый февраль;

окна покрылись льдом - к урожаю меда на пасеках;

если в течение дня постоянно меняется погода, то весь остальной январь будет переменчивым.

Давние обычаи рекомендуют посвятить этот день добрым делам. В течение суток полагается помочь как можно большему количеству людей и при этом не рассказывать о своих поступках. Тогда святые Стратоник и Ермил благословят человека. Если нет возможности сделать что-то значительное, можно похвалить или сделать комплименты близким.

Также в праздник 13 января принято заботиться о котах и собаках, давать им лакомства и позволять спать на кровати. Хорошим знаком считается, если питомец ляжет на больное место.

Что нельзя делать сегодня

Поскольку в сегодняшнюю дату нужно заботиться о животных, категорически запрещено их обижать и прогонять на улицу. Не стоит проводить этот день старой и очень изношенной одежде. Также неудачен сегодня праздник для рыбалки - никакого улова не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: