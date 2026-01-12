Киев начинает выходить из экстренных отключений света: где уже действуют графики

На Левом берегу и в двух правобережных районах до сих пор действуют аварийные отключения.

На правом берегу Киева, кроме Печерского и Голосеевского районов, начинают действовать графики стабилизационных отключений. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко

"Левый берег, Печерск и Голосеево все так же в экстренных. Энергетики делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию", - написал он на своей странице Facebook.

Как добавили в ДТЭК, все дома Киева, которые остались без света после массированной атаки, снова подключены к энергосистеме. В то же время в столице применяются отключения.

Так, в Шевченковском, Подольском, Оболонском, Соломенском и Святошинском районах действуют стабилизационные графики. При этом на Левом берегу, а также в Голосеевском и Печерском районах действуют экстренные отключения. Дома имеют 3-5 часов со светом и 7-12 - без.

"Просим киевлян, у которых сейчас есть свет, пользоваться им экономно и включать мощные приборы по очереди. Это помогает держать систему стабильной", - подчеркнули в ДТЭК.

Экстренные отключения света в Украине

В понедельник, 12 января, после обеда во всем Киеве были применены экстренные отключения. Как сообщал ДТЭК, это связано с недавним обстрелом столицы в ночь на 9 января, который наложился на резкое похолодание и серьезное ухудшение погодных условий.

При этом в результате атаки все это время, с пятницы включительно, на левом берегу Киева, а также частично в Голосеевском и Печерском районах города действовали аварийные отключения.

Также аварийные отключения света были применены в ряде регионов Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами и непогодой. Так, аварийные отключения были применены в Харькове и Харьковской области, в Одесской и Донецкой областях, а также частично в Киеве. Кроме этого, экстренные отключения до сих пор применяются на территории Броварского и Бориспольского районов столичной области.

