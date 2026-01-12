Если США захватят Гренландию силой, наступит конец для НАТО, - еврокомиссар

Андрюс Кубилюс считает, что Евросоюз может обеспечить большую безопасность для Гренландии, если об этом попросит Дания.

Если произойдет силовой захват Гренландии Соединенными Штатами, это приведет к концу Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил комиссар Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс агентству Reuters во время конференции по безопасности в Швеции.

Он прокомментировал намерения президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией, которая является автономной частью Дании.

"Я согласен с премьер-министром Дании, что это будет концом НАТО, но также среди людей это будет воспринято очень, очень негативно", - подчеркнул Кубилюс.

Как уточнил еврокомиссар, это имело бы "очень негативное влияние на людей и на наши трансатлантические отношения". Впрочем, он не считает, что наступит военное вторжение США, но статья 42.7 Договора о Европейском Союзе обязывает страны-члены оказать помощь Дании, если она столкнется с военной агрессией.

"Это будет зависеть от Дании, как они отреагируют, какая будет у них позиция, но, бесспорно, существует такое обязательство стран-членов оказывать взаимную помощь, если другая страна-член столкнется с военной агрессией", - отметил еврокомиссар.

Также он поставил под сомнение целесообразность силовой оккупации Гренландии и предупредил, что это повлияет на все аспекты отношений между Европой и США.

"Кто признает эту оккупацию и какое влияние она окажет на все отношения между Соединенными Штатами и Европой, в том числе, например, на торговлю, где американцы также могут столкнуться с довольно болезненными негативными последствиями?", - спросил Кубилюс.

По его мнению, ЕС мог бы обеспечить большую безопасность для Гренландии, если Дания обратится с просьбой об этом, в том числе речь идет о войсках и военной инфраструктуре, такой как военные корабли и средства борьбы с дронами.

Трамп хочет захватить Гренландию - важные новости

По мнению издания Politico, у стран Евросоюза есть четыре сценария, чтобы спасти Гренландию. В ЕС выступают против продажи полуострова и против идеи захвата его силой.

Американский президент Дональд Трамп убежден, что Гренландия "так или иначе" перейдет под контроль США. Он оправдывает свои намерения тем, что якобы Китай и Россия хотят захватить остров, но он настроен не допустить этого.

