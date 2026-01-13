10 вещей, которые никогда не стоит чистить дезинфицирующими салфетками: это просто опасно

Влажные салфетки стали незаменимыми помощниками в быстрой уборке. Но это может испортить дорогую мебель и навредить детям.

Когда ужин съеден, а чугунная сковорода вымыта, наступает время "закрывать лавочку" и отправляться в спальню. И сейчас все чаще люди пользуются дезинфицирующими салфетками. Пара ароматных взмахов рукой и все.

Так уж вышло, что этот метод уборки вышел за пределы кухни, и дезинфицирующие салфетки становятся главным чистящим средством большинства людей. Ни одна поверхность или сувенирная статуэтка не остались без внимания. Однако эта привычка протирать все подряд заставляет задуматься: а есть ли вещи, для которых такие салфетки противопоказаны? Чтобы ответить на этот вопрос, Southern Living обратилось к вице-президенту по операциям компаний Dutch Harbor Brands и A World of Wipes Дину Тансману.

10 предметов, которые не стоит протирать дезинфицирующими салфетками

Тансман предупреждает: из-за состава самих салфеток и материалов поверхностей дезинфицирующие салфетки нельзя использовать повсеместно. Хотя салфетка может показаться самым простым решением, она не всегда лучшее из них. Избегайте обработки следующих поверхностей:

Винил

Натуральный каучук

Спортивный инвентарь

Кожаные изделия

Паркет и деревянные полы

Разделочные доски

Необработанный гранит, мрамор или дерево

Зоны приготовления пищи

Детские стульчики для кормления

Детские прорезыватели и соски

Тансман добавляет, что для правильной дезинфекции поверхности должны оставаться влажными в течение времени контакта, указанного на этикетке, – часто это 15–30 секунд.

"Если вы вчитаетесь в мелкий шрифт на упаковке обычных дезинфицирующих салфеток, то обнаружите следующее: любую поверхность, соприкасающуюся с пищей, после обработки необходимо тщательно промыть чистой водой, чтобы избежать проглатывания остатков химикатов", – говорит он.

Дезинфицирующие салфетки против очищающих - в чем разница

По словам Тансмана, салфетки для поверхностей часто сваливают в одну кучу, хотя этого делать не стоит. Существуют серьезные различия между дезинфицирующими и обычными чистящими салфетками. "Распространенное заблуждение заключается в том, что все салфетки дезинфицируют", – отмечает он.

Дезинфицирующая салфетка по определению работает на уничтожение широкого спектра патогенов, в то время как чистящие салфетки просто созданы для эффективного удаления грязи и налета.

"Существует ошибочное мнение, что дезинфекция означает очистку. На самом деле, видимо загрязненные поверхности сначала нужно очистить (отмыть грязь), чтобы дезинфицирующие средства сработали эффективно. Крайне важно использовать правильные салфетки для конкретных задач и избегать ненужного чрезмерного использования дезинфектантов", – говорит Тансман.

