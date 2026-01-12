'Новый антирекорд': за неделю энергетики вернули электричество 2 млн семей после обстрелов, - ДТЭК

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет более чем 2 млн семей, чьи дома остались без электроэнергии в результате вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 5 по 11 января энергетикам операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети удалось полностью или частично восстановить электроснабжение 881 населенного пункта, обесточенного в результате вражеских обстрелов. Электричество вернулось в дома 2,1 млн семей", - говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Днепропетровской области. Здесь энергетикам за неделю удалось вернуть свет в дома 1,1 млн семей.

Также в течение недели энергетики вернули электричество 648 тысячам семей Киева, чьи дома были обесточены из-за атак.

В то же время в Донецкой области энергетики ДТЭК вернули свет почти 116 тысячам семей.

Так же в Одесской области, энергосистема которой продолжает подвергаться постоянным ударам, с 5 по 11 января удалось вернуть свет в дома 106,7 тысяч местных жителей.

В то же время в Киевской области на прошлой неделе энергетики восстановили электроснабжение почти 92 тысяч домов, которые также были обесточены после вражеских обстрелов.

"Враг продолжает наносить масштабные удары по энергосистеме нашей страны. На этой неделе – очередной антирекорд по восстановлениям: коллеги вернули свет в 2,1 млн домов в регионах присутствия наших компаний. Несмотря на все – масштабные разрушения энергосистемы, вызовы безопасности и усталость – мы продолжаем работать и возвращать свет", – подчеркнула генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

Напомним, в течение декабря энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 5 млн семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

