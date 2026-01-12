Кулеба объяснил, почему мирное соглашение с РФ нужно вынести на референдум

Экс-министр считает, что референдум - это "единственный шанс защитить страну от ненасытных кровожадных украинских политиков".

Если украинское общество будет готово принять соглашение, по которому с территории Донецкой области будут выведены украинские войска, но суверенитет Украины сохранится, то все равно не будет возможности договориться, пока не будет четкого понимания, что россияне "завтра не зайдут туда, откуда мы выйдем".

Об этом в интервью Украинской правде сказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отвечая на вопрос о том, что делать с Донецкой областью, в отношении которой, в частности, озвучивается вариант создания свободной экономической зоны, он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "понимает одну простую вещь: о чем бы он ни договорился - он должен это "продать" украинскому обществу".

"Мое впечатление таково. Если людям скажут: "Вот что нам нужно отдать, но это все остановится, и вот что мы получим взамен, а это - сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС", извините, я выскажу крамольное мнение: мне кажется, это история, которую общество будет готово принять", - сказал Кулеба.

Экс-министр добавил, что это возможно при условии, что "там нигде не будет написано, что мы навсегда, окончательно и бесповоротно отказываемся от каких-то территорий".

Риски

В то же время, подчеркнул он, на сегодняшний день "есть огромные риски для страны":

"Ключевая проблема в том, что, окей, будет свободная экономическая зона. Допустим, что теоретически россияне на это согласились, хотя они на это не соглашаются. Что будет, если произойдет сценарий Гитлера и Рурской области?".

Он напомнил, что Рурская область была демилитаризована по результатам Первой мировой войны.

"Все пообещали никогда не позволить Германии восстановить свой контроль над этим индустриальным районом на границе Франции. А Гитлер просто зашел и сказал "до свидания". И что все сделали? Все заткнулись, промолчали и проглотили", - подчеркнул бывший министр.

Да, говорит Кулеба, если все соглашение будут выносить на референдум и если общество будет готово "принять болезненное соглашение, в котором с территории Донецкой области будут выведены украинские войска, но суверенитет Украины сохранится, то тогда все равно не будет возможности договориться, пока не будет четкого понимания, что россияне завтра не зайдут туда, откуда мы выйдем".

"То, что они так поступят, - это 300%, даже можно не сомневаться. И вот как решить эту последнюю дилемму - это, собственно, то, что сдерживает мирный процесс", - подчеркнул он.

Целесообразен ли референдум

На вопрос, уместен ли вообще тогда референдум в таком случае, Кулеба высказал мнение, что да, и что минимальный вариант - это ратификация в Верховной Раде.

"Но так легитимность будет хромать по той причине, что в момент, когда будут объявлены следующие парламентские выборы, новые политические силы умыют руки и скажут: "А мы под этим не подписывались, это не наше соглашение"", - отметил экс-министр.

По его словам, Зеленский четко понимает, что нужно, чтобы мирное соглашение, которое он заключит, не повторило судьбу Минских соглашений:

"Ни по сути, когда соглашение есть, но оно не работает, ни политически, когда все, кто хочет, догоняют тебя за то, что ты подписал плохое соглашение".

Да, пояснил он, ратификация в парламенте - это "частичная легитимизация до следующего электорального цикла".

"А реальная легитимизация - это референдум. Вы что, против народа?" - сказал бывший министр.

Он также отметил, что когда соглашение подтверждено народом на референдуме, то "политику, который рвется к власти, становится гораздо труднее разрывать страну аргументом, что "это плохое соглашение, а я сделаю еще лучше, когда стану властью".

Поэтому экс-министр выразил надежду, что идея с референдумом сработает, ведь это "единственный шанс защитить страну от ненасытных кровожадных украинских политиков".

Кроме того, на вопрос, что будет, если на референдуме народ скажет "Нет", прекращаем ли мы тогда переговоры, Кулеба сказал: "Значит, воюем".

Возможные выборы в референдум в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что выборы президента и референдум об условиях прекращения войны могут состояться одновременно. Впрочем, только при условии, что сам мирный план уже согласован всеми сторонами.

Он также отметил, что специальный закон о проведении выборов соответствующая рабочая группа должна подготовить ориентировочно в конце февраля, после чего документ передадут на рассмотрение Верховной Рады. По мнению Арахамии, эти выборы, вероятно, будут проходить вместе с референдумом.

