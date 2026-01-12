Рютте высказался о влиянии территориальных амбиций Трампа на НАТО

По его словам, Дания "уже ускоряет свои инвестиции в оборону", включая уникальные возможности для защиты таких территорий, как Гренландия.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте верит, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп делает "правильные вещи" для Альянса. Об этом он заявил во время визита в Хорватию, где встретился с премьер-министром страны Андреем Пленковичем, пишет The Guardian.

"Я считаю, что Дональд Трамп делает правильные вещи для НАТО, поощряя нас всех тратить больше, чтобы соответствовать расходам США", – сказал он в ответ на вопрос о внутреннем кризисе НАТО в контексте посягательств Трампа на Гренландию.

Рютте не ответил на конкретный вопрос о комментариях Трампа по поводу Гренландии, но сказал, что приветствует обсуждение другими союзниками темы как "объединяться и работать вместе" и принимать большее участие в защите Арктики.

Видео дня

"Вы видели сегодня некоторые заявления британцев и немцев, мы сейчас работаем вместе, чтобы посмотреть, как мы можем по сути объединиться как Альянс, включая наших семерых членов, союзников, граничащих на крайнем севере, в Арктике, чтобы работать вместе", – отметил генсек.

Он также добавил, что Дания "уже ускоряет свои инвестиции в оборону", включая "уникальные возможности для защиты таких территорий, как Гренландия".

"Поэтому мы действительно работаем здесь вместе. И меня беспокоит только то, как нам оставаться в безопасности от россиян, от любого другого противника – посмотрите на то, что делает Китай, быстро наращивая собственные вооруженные силы, а также на северокорейцев и других, кто может желать нам зла, по крайней мере, не добра. Поэтому это моя роль, и я думаю, что мы достигнем этого", – сказал Рютте.

Реакция НАТО на ситуацию вокруг Гренландии

По данным Bloomberg, Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе, чтобы смягчить напряженность в отношениях с США, которые угрожают аннексировать Гренландию.

По словам источников издания, миссия НАТО "Baltic Sentry", которая была основана год назад для защиты критической инфраструктуры в Балтийском море, может быть образцом для новой миссии "Arctic Sentry", которая будет охватывать Гренландию.

Вас также могут заинтересовать новости: