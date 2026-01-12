Украина потеряла более половины рынка ЕС по популярному экспортному товару

На смену отечественной продукции пришли бразильская и американская.

Доля Украины на рынке импортной кукурузы Европейского Союза за год упала более чем вдвое – с 56% до 26%, или с 5,78 млн тонн до 2,15 млн тонн в весовом измерении. Об этом сообщают аналитики брокерской конторы Spike Brokers.

Доминирующее место Украины заняли Бразилия с 2,88 млн тонн (35%) и США с 2,62 млн тонн (31,8%), которые в сумме покрыли более двух третей европейских потребностей в кукурузе. Стоит отметить, что и сами потребности ЕС значительно сократились – с 10,33 млн тонн до 8,22 млн тонн, или на 20%.

Главной причиной столь жесткого сетбэка украинских аграриев называют погоду, которая существенно задержала уборочную кампанию в конце лета и осенью. Что и говорить, если почти 9% отечественной кукурузы до сих пор остаются неубранными в полях. Сейчас это сделать фактически невозможно из-за сильных морозов.

Дополнительно задержали отгрузку украинской продукции обстрелы российскими оккупантами портовой инфраструктуры. Поэтому у американской кукурузы было достаточно времени, чтобы закрепиться на рынке ЕС и расширить свою долю на нем.

В таких условиях украинским аграриям приходится находить новые рынки сбыта. Ими стали Турция и страны региона MENA – Северная Африка и Ближний Восток. Среди стран ЕС продолжает активно покупать украинскую кукурузу Италия. Суммарно в январе на экспорт в вышеуказанные страны отправили уже 579 тыс. тонн культуры.

По состоянию на 8 января, 91% площадей под кукурузу в Украине было обработано, собрано 28,7 млн тонн урожая.

Падение экспорта Украины – главные новости

За 2025 календарный год Украина продала аграрной продукции за рубеж на 22,53 миллиарда долларов. Это на 8,8%, или на 2,15 миллиарда долларов хуже показателя 2024 года. Не последнюю роль в ухудшении валютной выручки сыграл Евросоюз, который прекратил беспошлинную торговлю с Украиной с 6 июня.

В то же время только за декабрь месяц из-за усиления обстрелов портов врагом, экспорт пшеницы из Украины сократился примерно на 25%. При этом за тот же период поставки кукурузы уменьшились на 13%, а общий экспорт зерна – просел на 16%.

