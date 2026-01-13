Лондон может стать мощным оружием против теневых флотов Ирана и России, - The Telegraph

Великобритания является одной из самых активных юрисдикций в применении санкций к судам теневого флота.

Независимо от судьбы самих судов, рискованная политика Дональда Трампа в отношении санкционированных венесуэльских нефтяных танкеров в Северной Атлантике должна привлечь внимание мирового сообщества к правовым и финансовым механизмам, необходимым для прекращения этой пагубной деятельности, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что за действиями США, которые справедливо поддерживаются Королевским флотом, скрывается структурная борьба за то, как мир применяет санкции к теневым флотам, то есть судам, которые перевозят нефть и нефтепродукты из России, Венесуэлы и союзных режимов, несмотря на санкции Запада.

В статье упоминается ситуация с российским такером Bella-1, который задержали США. В Америке позиционируют эту операцию как часть более широкой кампании против незаконных поставок нефти, которые финансируют враждебные силы.

По мнению издания, эта патовая ситуация должна стать сигналом тревоги для Лондона. На протяжении десятилетий Лондонский Сити был ведущим центром морских услуг в мире: здесь сходятся судовое брокерство, страхование, финансы и юридическая экспертиза, формирующие глобальную торговлю.

Приводятся данные, что примерно четверть мировых доходов от судового брокерства проходит через Великобританию, а английское право остается стандартом для контрактов в сфере судоходства и страхования. Издание подчеркивает, что эта центральная роль дает влияние – и ответственность.

В то же время, как говорится в публикации, позиция Великобритании сделала ее привлекательным каналом, хотя и непреднамеренно, для услуг, которые позволяют процветать сетям теневых флотов.

Указывается, что в прошлом году Великобритания ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, "Роснефти" и "Лукойла", в рамках более широкого пакета мер, направленных на доходы от энергетики и связанные с ними сети танкеров. Кроме того, были выявлены сотни судов, связанных с теневым флотом России.

Применив регуляторное давление, как отмечает издание, Великобритания запретила британским страховщикам и брокерам обслуживать транзакции, превышающие установленный лимит.

"Эти шаги отражают настоящее лидерство: Великобритания является одной из самых активных юрисдикций в применении санкций к судам теневого флота, а введение ею ограничения цены на нефть, установленного G7, делает лондонский рынок менее привлекательным для субъектов, уклоняющихся от санкций", - говорится в статье.

Однако, по мнению издания, работа Лондона еще не завершена, как показывает случай с захваченным США российским танкером Marinera. В публикации подчеркивается, что нынешний подход оставляет пробелы, которыми опытные игроки пользуются, меняя флаги на более благоприятные, перерегистрируя суда и подделывая документы.

Такие тактики, по мнению издания, подрывают как верховенство права на море, так и экономические санкции, призванные создать "узкие места". Более того, в результате этого происходит финансирование терроризма на улицах Великобритании и во всем Западе.

Теневой флот: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Великобритании определило правовую основу для рейдов британских сил, в ходе которых могут быть захвачены сотни судов теневого флота России. Издание отмечает, что объектом таких операций могут стать любые суда, подпадающие под санкции, если они будут под фальшивым флагом. Указывается, что в подобных рейдах, скорее всего, будут задействованы Королевский флот Великобритании, Королевские воздушные силы, специальные силы и союзники по НАТО.

Также мы писали, что журналист-международник Адриан Бломфельд в статье The Telegraph заявил, что Россия шпионит за странами НАТО с танкеров теневого флота, но Европа жестко на это не реагирует. По мнению журналиста, Россия пользуется слабостью и устарелостью международного морского права в своей агрессии против Запада. Бломфельд отметил, что Европа стоит перед выбором: продолжать патрулировать моря в соответствии с законами или найти законные способы усилить эти правила.

