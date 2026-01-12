Не исключено, что Россия "тихо позволила военному оборудованию, которое она продала Венесуэле, прийти в негодность".

Хваленые российские системы противовоздушной обороны потерпели крах в Венесуэле. Когда военные Соединенных Штатов Америки начали операцию по похищению Николаса Мадуро, эти системы даже не были подключены к радарам.

Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что воздушное пространство Венесуэлы было на удивление незащищенным задолго до того, как Пентагон начал свою атаку.

"Хваленые российские системы противовоздушной обороны С-300 и Бук-М2 должны были стать мощным символом тесных связей между Венесуэлой и Россией, двумя конкурентами США. Их союз, казалось, давал России все большее сопротивление в Западном полушарии", – говорится в материале.

Однако Венесуэла не смогла поддерживать и эксплуатировать С-300, рассказывают собеседники журналистов.

Издание провело анализ фотографий, видео и спутниковых снимков и обнаружило, что на момент американской атаки некоторые компоненты системы противовоздушной обороны все еще находились на складе, а не в эксплуатации. Поэтому, несмотря на месяцы предупреждений, Венесуэла не была готова к операции Вашингтона.

Похоже, некомпетентность венесуэльских военных сыграла большую роль в успехе США. Бывшие чиновники и аналитики говорят, что широко разрекламированные противовоздушные системы Венесуэлы "фактически не были подключены". Возможно, они не работали годами.

Роль России в поражении Венесуэлы

Некоторые эксперты отмечают, что Россия также несет ответственность за поражение венесуэльских военных. Дело в том, что российские инструкторы и технические специалисты должны были обеспечить полную боеготовность системы и помогать поддерживать ее в таком состоянии. Не исключено, что повлияла на ситуацию и война РФ против Украины.

Более того, двое собеседников издания считают, что Россия, возможно, "тихо позволила военному оборудованию, которое она продала Венесуэле, прийти в негодность", чтобы избежать большего конфликта с Вашингтоном. Дело в том, что если бы венесуэльские военные сбили американский самолет, это могло бы иметь значительные негативные последствия для Кремля.

Источники рассказали, что Венесуэла испытывала трудности с обслуживанием российского оборудования. Каракас часто не имел запасных частей и технических знаний для обслуживания военной техники или ее эксплуатации.

Операция США в Венесуэле

В начале января американские военные провели дерзкую операцию на территории Венесуэлы. В Каракасе были задержаны диктатор Николас Мадуро и его жена. Оба были доставлены на территорию США.

Аналитики говорят, что во время операции в Венесуэле США впервые применили дроны как полноценное средство поражения. Информации о типе и названии дронов нет.

Стоит отметить, что на "мощность" российского оружия в Венесуэле обратил внимание и глава Пентагона Пит Хегсет. Он публично высмеял Москву:

"Три ночи назад в центре Каракаса в Венесуэле почти 200 наших лучших американцев отправились в центр города. Похоже, российская ПВО сработала не очень хорошо, не так ли?" – сказал он.

