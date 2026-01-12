Убивает добычу длиной до метра и весом, в 355 раз превышающим его собственный: что это за смертоносный хищник

Прочная паутина и арсенал нейротоксинов позволяют мелким паукам поедать крупных змей.

Обычно пищевые цепи работают так: мелкие существа становятся добычей более крупных, а те, в свою очередь, становятся добычей ещё более крупных. Но не всегда всё так просто. Об этом пишет discoverwildlife.

В обзоре 2021 года были задокументированы случаи нападения пауков на змей - было зарегистрировано 319 сообщений со всех континентов, кроме Антарктиды. Средняя длина несчастных рептилий составляла 26 см, а самые крупные - около метра в длину.

Интересно то, что в списке хищников не преобладали самые крупные пауки. Семейство тарантулов, в которое входят виды, известные как пауки-птицееды, составляло лишь около 10 процентов случаев.

Мартин Ниффелер из Базельского университета в Швейцарии, соавтор обзора, указывает на эксперименты, проведенные ещё в 1920-х годах, которые показали, что бразильский тарантул Grammostola actaeon предпочитает ловить змей, а не насекомых. Он сказал:

"Пауки-птицеяды - опытные ловцы позвоночных, питающиеся в основном лягушками, змеями и, возможно, также ящерицами".

Отмечается, что половина случаев была связана с семейством довольно мелких пауков - теридиидами, к которым относятся чёрные вдовы и красноспинные пауки. Их прочные, хаотичные, трёхмерные паутины не только способны обездвиживать крупную добычу, но и их яд особенно эффективен против нервной системы позвоночных. Ещё в 1933 году было задокументировано, что паук-теридиид по имени Steatoda triangulosa съел змею, вес которой в 355 раз превышал его собственный.

Нюффелер сомневается, что паутина теридиид специально предназначена для ловли змей. Он подозревает, что это скорее счастливая случайность (по крайней мере, для паука, который может провести несколько дней, питаясь такой добычей, и часто не доедает её) - редкое следствие паутины, созданной для ловли крупных насекомых.

"Эти пауки не только изредка ловят мелких позвоночных - мышей, крыс, лягушек, ящериц, змей, - но и крупных насекомых, таких как огромные жуки, цикады и иерусалимские сверчки, во много раз превосходящие по размерам самих пауков. Случайная добыча крупной и энергетически ценной пищи может быть необходима для удовлетворения репродуктивных потребностей некоторых пауков, плетущих паутину. Гипотеза о "редкой, крупной добыче" вполне может относиться к ситуации с пауками-черными вдовами", - пояснил Ниффелер.

Сколько глаз у пауков

Хотя у некоторых пауков шесть глаз, по умолчанию их восемь, обычно расположенных примерно в два ряда. У изначального проточленистоногого было два глаза (как у вымерших трилобитов и гигантских морских скорпионов), и эта пара сохранилась у ракообразных (например, мокриц), многоножек и насекомых. Но по мере эволюции предков паукообразных их глаза разделились на переднюю и боковые части, а затем снова разделились.

Затем пауки эволюционировали таким образом, что вместо множественных фасеток, как у сложных глаз насекомых, паучий глаз представляет собой одну линзу с несколькими рецепторами под ней для гораздо лучшего разрешения конечного зрительного изображения.

