Авиакомпании массово отменяют рейсы в Иран из-за протестов, - Business Insider

Десятки международных рейсов в и из Ирана отменили на фоне масштабных антиправительственных протестов и обострения ситуации с безопасностью в стране, пишет Business Insider.

По данным FlightAware, с пятницы по воскресенье отменили 46 рейсов через международный аэропорт Имама Хомейни в Тегеране. Также был отменен ряд рейсов через аэропорт Шахид Хашеми Неджад в Мешхеде, который является вторым по величине городом в Иране.

Среди авиакомпаний, которые отменили рейсы в Иран на выходных, были Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, FlyDubai и Pegasus Airlines. Большинство отмененных рейсов следовали в Дубай и Стамбул или в обратном направлении.

Среди европейских перевозчиков, кроме турецких авиакомпаний, Иран в настоящее время обслуживает только Austrian Airlines. Но и эта авиакомпания в минувшие выходные отменила рейсы из Вены.

Представитель одной из авиакомпаний сообщил, что полеты были приостановлены из соображений безопасности после "пересмотра текущей ситуации с безопасностью".

Протесты в Иране – что известно

Как писал УНИАН, протесты в Иране продолжаются уже две недели. Демонстранты заполонили улицы столицы Тегерана и второго по величине города страны Мешхеда, есть погибшие.

В то же время, власти страны предостерегли США и Израиль от вмешательства в ситуацию, пригрозив ответным ударом.

Издание The Wall Street Journal ранее писало, что в администрации Дональда Трампа обсудили варианты военной операции против Ирана. Так, одним из возможных обсуждаемых вариантов является широкомасштабный воздушный удар по ряду военных объектов Ирана.

