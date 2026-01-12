В НАТО ответили на российский удар 'Орешником' по Украине

Генсек НАТО считает, что такие действия России имеют целью удержать страны Альянса от поддержки Украины.

Российская Федерация применила баллистическую ракету типа "Орешник" с целью послать странам-членам НАТО сигнал, чтобы заставить их прекратить оказывать Украине поддержку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Жестокая агрессивная война России продолжается. Мы видели только на прошлой неделе применение ракеты "Орешник" по Львову и непрерывные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Россия пытается удержать нас от поддержки Украины, но нас это не остановит", – подчеркнул Рютте.

В то же время, как подчеркнул генсек Альянса, поскольку Украина сталкивается с огромным давлением во время суровой зимы, поддержка от всех союзников НАТО, в том числе от Хорватии, становится важнее, чем когда-либо ранее.

Рютте добавил, что безопасность Украины – это безопасность Альянса. Он подчеркнул, что союзники обязались продолжать непоколебимо поддерживать Украину, и Хорватия вносит хороший вклад в это дело. С 2022 года эта страна предоставила более 300 миллионов евро на военную поддержку Украины, в частности поставляла вертолеты, транспортный самолет, артиллерийские системы, боеприпасы, защитное снаряжение и многое другое.

Как сообщал УНИАН, страны-члены НАТО играют ведущую роль в инициативе "Список приоритетных требований Украины" (PURL). Она призвана делать взносы на закупку оружия для Украины у американских производителей. В частности, от США уже звучали заявления, что ожидают увеличения взносов в инициативу PURL.

РФ запустила по Львову "Орешник"

Как известно, в ночь на 9 января российские захватчики запустили по Львову баллистическую ракету средней дальности "Орешник". По словам начальника управления коммуникации командования Воздушных сил Юрия Игната, таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается запугать страны НАТО.

Впоследствии СБУ показала обломки ракеты, которой Россия ударила по Львову. В частности, среди найденного: блок стабилизации и наведения, запчасти из двигательной установки, фрагменты механизма ориентации и сопла с платформы блока разведения. В Службе безопасности подчеркнули, что соответствующие обломки имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленную экспертизу.

