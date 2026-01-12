РФ в 2025 году начала убивать больше гражданских: в ООН заметили тревожную закономерность

Россия пытается подорвать моральный дух украинцев и получить рычаги влияния на переговорах.

В 2025 году, согласно данным ООН, в результате российских атак погибло около 2400 украинских мирных жителей, еще около 12 000 получили ранения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Согласно анализу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, который, однако, не был обнародован, но соответствует данным Организации Объединенных Наций, в 2025 году в результате российских атак погибло около 2400 украинских мирных жителей, еще почти 12 000 получили ранения. Это почти на 30% больше, чем в 2024 году", - говорится в сообщении.

В целом же общее количество погибших среди гражданского населения Украины с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года составляет около 15 000 человек, более 40 000 человек получили ранения. В частности, погибли 758 детей, а еще 2445 - получили ранения.

Существует определенная закономерность

Также в отчете пришли к выводу, что количество жертв росло "каждый раз, когда администрация президента США Дональда Трампа пыталась продвинуть мирные переговоры".

Согласно вышеупомянутому отчету, более 2000 смертей среди гражданского населения в 2025 году произошли после того, как Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в марте, во время которого лидеры договорились начать переговоры о прекращении огня. В нем говорится, что Россия осуществила 40 крупнейших воздушных атак за всю войну в течение месяцев после того, как ее официальные лица приняли участие в первых за три года прямых переговорах с украинскими коллегами в мае.

Во второй половине года – преимущественно после августовской встречи Трампа с Путиным в Анкоридже – Россия ежемесячно запускала в направлении Украины в среднем 5300 беспилотников. Это более чем в пять раз превышает среднемесячный показатель в 2024 году.

"С момента появления сообщений в ноябре о 28-пунктном плане, разработанном американскими и российскими чиновниками для прекращения войны, Россия запустила более 9000 беспилотников и 350 ракет по украинским городам, убив более 220 мирных жителей", – говорится в сообщении.

Также в публикации сказано, что подсчет европейского правительства согласуется с последними данными, опубликованными Мониторинговой миссией ООН в Украине, согласно которым в результате российской агрессии погибло 2514 гражданских лиц и 12 142 получили ранения, причем пожилые люди пострадали непропорционально больше, поскольку многие из них остаются в селах на линии фронта.

Европейские чиновники сообщили агентству, что эти цифры свидетельствуют о том, что Путин не воспринимает мирные переговоры всерьез. Они также могут свидетельствовать о том, что российский лидер пытается получить рычаги влияния в переговорах, сигнализируя о готовности усилить насилие и подорвать моральный дух украинцев.

Война в Украине может завершиться в 2026 году

Как сообщалось, 7 января президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза заявил, что война в Украине может завершиться уже в первой половине 2026 года.

"Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками Коалиции желающих. Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства (в ЕС - УНИАН)", - отметил он, обращаясь к киприотам.

По его словам, ЕС играет ключевую роль в мирном процессе. Он добавил, что санкции против РФ, поддержка Украины, укрепление ее обороноспособности способствуют способности преодолевать врага.

"Новый пакет готовится, много шагов делается для того, чтобы нанести удары теневому флоту России, потому что каждый доллар, который теряет Россия, она теряет как агрессор", - подчеркнул Зеленский.

